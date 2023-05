Xisca Mora, la alcaldesa de Porreres, admite que la oleada de incendios en coches provocada por un joven en la madrugada de ayer les desbordó, pero rechaza las críticas por falta de efectivos policiales: "Durante toda la madrugada trabajaron policías, que se desplazaron desde sus casas, vinieron cinco patrullas de la Guardia Civil, bomberos y los efectivos de Protección Civil, que fueron los primeros en actuar. No podemos transmitir la idea de que Porreres es un pueblo sin ley, porque lo que haremos será atraer aquí a todos los delincuentes de Mallorca".

La alcaldesa de Porreres relata la angustiosa situación que se vivió a lo largo de la madrugada de ayer, cuando un joven se dedicó a robar en el interior de coches y a pegarles fuego después. En apenas tres horas provocó siete incendios, que destruyeron doce coches y causaron grandes daños en un edificio municipal. "Fue una situación desconcertante", admite Mora. "Cuando recibimos el primer aviso del 112, sobre las tres y cuarto de la madrugada, pensábamos que era un hecho aislado, que un coche se había incendiado por una avería. Pero a los veinte minutos se incendiaron cuatro coches en el aparcamiento de la plaza de toros, y cada media hora recibíamos un nuevo aviso de un fuego. Nos desesperamos porque no sabíamos cuándo pararía ni la magnitud que alcanzarían los incendios".

La alcaldesa explica que la movilización de los medios de seguridad fue inmediata. "Los primeros en intervenir fueron los miembros de Protección Civil, a los que estoy muy agradecida. También se movilizó la Policía Local, vinieron cinco patrullas de la Guardia Civil y los Bombers, que fueron apagando los incendios conforme se iban declarando". La situación más crítica se vivió en la calle Fra Juníper Serra, donde el fuego del coche se extendió a un edificio municipal, donde se quemó la fachada, reventaron los cristales de las ventanas y hubo grandes daños en el interior.

Finalmente, sobre las cinco y media de la madrugada, la Guardia Civil arrestó al presunto pirómano, un joven de 23 años que se desplazaba en monopatín y dedicaba a robar en el interior de los coches y a pegarles fuego. Este joven vive en el pueblo desde hace un mes, en una habitación alquilada. Algunos vecinos le habían visto este tiempo con el monopatín y con una conducta extraña, que podría obedecer a algún trastorno mental. Sin embargo, hasta el martes no había constancia de que hubiera provocado ningún problema. Tras su detención, la Guardia Civil prosigue con las investigaciones y está previsto que en breve pase a disposición judicial.

Xisca Mora se defiende de las críticas por la ausencia de Policía Local durante las noches. "Ahora mismo tenemos seis policías en plantilla y tres de baja. Con estos efectivos cubrimos desde la siete de la mañana a las diez de la noche, los siete días de la semana. No tenemos para más porque la ley estatal nos impide realizar nuevas contrataciones de funcionarios, pero además no hay personal con el curso de policía para contratarlos como interinos. Nos encontramos además con que los policías que hay prefieren ir a municipios de costa, donde cobran más". La alcaldesa plantea la necesidad de la creación de un cuerpo de policia mancomunada que atendiera a los municipios del Pla o un cuerpo de policía autonómico. "En cualquier caso, los policías locales vinieron de inmediato desde sus casas aunque estaban fuera de servicio, y enseguida teníamos también a cinco dotaciones de la Guardia Civil. No podemos dar una idea de que Porreres es un pueblo sin ley, porque atraeremos a todos los delincuentes de Mallorca".