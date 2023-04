«Toni Estela decidió enfrentarse a su violador porque denunciado esos hechos en 2016 y nadie le había hecho caso». Francisco Fernández Ochoa, el abogado del hombre que ha denunciado las reiteradas violaciones que sufrieron decenas de niños que estaban ingrasados en la Fundación Nazaret, en Palma, en los años ochenta, explicó así los motivos que llevaron a su cliente a grabar a su presunto agresor sexual, que acabó reconociendo en parte lo ocurrido y le pidió perdón.

El caso, desvelado por Diario de Mallorca, ha propiciado que otros antiguos residentes en Nazaret hayan denunciado también que sufrieron estas agresiones. Según la documentación aportada este jueves en el juzgado, Estela habría localizado a media docena de víctimas, a las que en los últimos días se han sumado «bastantes más».

Francisco Fernández Ochoa y la mujer de Estela, Margaria Mójica, este jueves en rueda de prensa para explicar la situación en la que se encuentra el denunciante, que el lunes fue detenido por la Policía tras una violenta discusión con unos vecinos y el miércoles tuvo que ser ingresado en un hospital a consecuencia de una grave crisis de estrés. «Esto nos ha sobrepasado», admite Mójica.

La mujer de Toni Estela se refirió a la prescripción de estos hechos, que habrían ocurrido hace más de treinta años. «Estos delitos no tendrían que prescribir, porque el dolor no prescribe», afirmó. «Ser violado cuando eres un niño es algo que no se olvida, te provoca un dolor insoportable y es muy difícil que después tengas una vida normal».

El abogado de Estela se mostró partidario de modificar las normas sobre la prescripción de las agresiones sexuales a niños. «Muchas veces nos encontramos con que las víctimas no son capaces de denunciar hasta que tienen cincuenta o sesenta años. Las leyes llegan tarde y deben modificarse para que sirvan», dijo.

De hecho, Fernández Ochoa explica que Estela decidió enfrentarse y grabar en vídeo a su violador en su casa de Son Sardina en octubre pasado porque había presentado una primera denuncia en 2016 que fue desestimada inmediatamente porque los hechos habían prescrito. «Grabó ese vídeo porque la justicia no había actuado. Las víctimas necesitan que las escuchen, que se reconozca su sufrimiento y que les pidan perdón».

El abogado reiteró que espera que esta denuncia dé pie a una investigación que, aunque no acabe en condena, implique un reconocimiento de los hechos. «Es una cuestión moral, de honor y de integridad personal». El letrado apunta también la posibilidad de presentar una demanda de responsabilidad civil contra la administración de justicia, que tenía la tutela de los menores en aquella época, y el Obispado, que tenía la guardia y custodia de los niños ingresados en la Fundación Nazaret.