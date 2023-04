El pasado mes de octubre Toni Estela se presentó en la casa de su presunto agresor sexual, en Son Sardina, y grabó la tensa conversación que mantuvieron, un vídeo que colgó en internet. En las imágenes aparece Estela con el hombre mientras hablan en las puertas del domicilio.

−¡Tú abusaste de mí de niño!-le grita Estela.

−No digas tonterías− responde el hombre.

−Denúnciame si es mentira. Voy a por ti. No me vengas hablándome como si fueras una persona buena y pacífica.

El hombre cierra la puerta de la finca y el diálogo prosigue a través de la valla.

−¡Tú me has violado y abusado! ¡Hacías que te la chupara, me decías yo me lavo y tú me la chupas!

−¿Por qué..?

−Porque quiero justicia y que me pidas perdón. ¿Cuántas veces me cogías y me llevabas a tu cuarto? (...)

−Te pido perdón si en algo te pude hacer daño. Yo te apreciaba mucho y cuando eras niño hicimos muchas excursiones (...).

−Claro, abusando de mí y de muchos niños. No digas que no es verdad que abusabas de nosotros. ¿No hacías que te tocara tus partes?

−Igual pudimos hacer algo hace treinta o cuarenta años, pero yo ya lo olvidé y me arrepentí.

Entonces interviene la mujer de Estela, que se dirige al hombre:

−Usted era un adulto y ellos eran niños. Eso está mal.

−Sí está mal. (...) En la vida tenemos épocas en que no nos damos cuenta y a veces fallamos. ¿Pero quién es perfecto? Reconozco que tuve mis fallos. Por favor, Toni, no seas rencoroso.