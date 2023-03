La escena ocurrió el pasado martes, sobre las cinco de la tarde, en la estación de ITV de Son Castelló. Una mujer estaba esperando en la cola para pasar la revisión de su coche. Tras de ella llega un vehículo con dos jóvenes, que se coloca a su lado y, un rato después, un turismo con un matrimonio de unos setenta años, que se pone también en paralelo. En un momento dado, el tercero en llegar empieza a maniobrar para colarse, e incluso se sube a un bordillo. Uno de los jóvenes, que se percatan de la maniobra, se baja de su turismo y finge atarse los zapatos delante de los ancianos, para que la primera en llegar pueda pasar. Este gesto soliviantó al señor, que sale de improviso de su vehículo y se lía a guantazos con el joven que, incrédulo, se limitó a parar los golpes. De inmediato acudieron a separarles otros conductores y la mujer del agresor, que le repetía: «Així no, així no!». Cuando los ánimos se tranquilizaron, el hombre acusó a los chicos de haberse puesto de acuerdo para no dejarle pasar. Estos se limitaron a comentarle que había llegado el último y que debía esperar su turno. Pero como el mundo no es perfecto, cuando se llevó a cabo la revisión el agresor la pasó sin problema. A la chica le hicieron volver porque tenía un faro suelto.

La mujer que pedía ayuda a gritos en un balcón del centro de Palma Los Bombers de Palma recibieron el pasado lunes, sobre las cuatro de la tarde, un aviso que alertaba de que había una mujer pidiendo ayuda a gritos desde un balcón de la calle Montisión, en el casco antiguo de Palma. Ante la posibilidad de que se tratara de un incendio, varias dotaciones salieron con urgencia al lugar. Cuando llegaron descubrieron que la mujer se había quedado encerrada en el balcón y no podía entrar en su domicilio, pero que ya le habían abierto la puerta. Campaña de control de perros por la Policía Local de Inca La Policía Local de Inca ha llevado a cabo a lo largo de toda esta semana una campaña especial de control de los perros del municipio. Los agentes han inspeccionado decenas de animales, comprobando que tuvieran la vacunación en regla y llevasen el chip identificativo, y recuerdan que de no ser así, los propietarios pueden ser multados por una infracción grave. Los perros deben pasear siempre atados, con bozal en aquellos casos de razas potencialmente peligrosas y no deben entrar nunca en las zonas de juego infantil. Veto del fiscal a los periodistas en un juicio por una agresión El pasado martes se celebró en Palma un juicio a los padres de una niña por la paliza que dieron a un anciano al que acusaban de pederasta en Santa Margalida. El fiscal Jaime Guasp reclamó a la jueza, por razones que no alcanzamos a comprender, que se impidiera la entrada de los periodistas a la sala para seguir el juicio. Aunque se trata de un episodio tan aislado como intolerable, conviene recordar que la Fiscalía no solo no puede actuar así con los medios de comunicación, sino que está incluso obligada a facilitar información de los procedimientos judiciales en los que participa. No lo decimos nosotros, sino una instrucción del propio ministerio público, que regula su relación con: «La documentación generada por la propia Fiscalía habrá de proporcionarse con carácter general cuando se solicite por los medios de comunicación». Poco más que añadir, salvo que a pesar del veto conseguimos obtener la información del caso para realizar correctamente nuestro trabajo.