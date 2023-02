La Guardia Civil rescató el pasado jueves a una pareja de senderistas alemanes de 58 años de edad que había pasado la noche al raso tras desorientarse en el torrente de Na Mora, en Sóller.

Según informó ayer el instituto armado, los excursionistas salieron el miércoles a realizar una ruta de senderismo y no regresaron al hotel donde estaban hospedados, en el Port de Sóller. Al parecer, se perdieron por la montaña y no tenían cobertura telefónica, por lo que no pudieron avisar de su situación hasta el día siguiente.

Cuando lo hicieron se activó el dispositivo de rescate por parte de los especialistas de la Guardia Civil. Rápidamente guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), a bordo del helicóptero, se trasladaron a la zona y localizaron a la pareja, que pese a haber pasado la noche a la intemperie se encontraba en buen estado.

Una vez en el lugar, los guardias le dieron agua y prendas de abrigo. Ambos fueron trasladados hasta un lugar adecuado para que el helicóptero pudiera izarlos.

La Guardia Civil recuerda que la mayoría de los incidentes en la montaña se deben a la sobreestimación de las posibilidades y la mala planificación.