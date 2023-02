El acusado de matar al exnovio de su pareja de una paliza en Calas de Mallorca (Manacor) en 2021 reconoce haber golpeado a la víctima, pero alega que fue "un mal golpe", propinado de forma "involuntaria" cuando intentaba mediar en una pelea. Durante la primera sesión del juicio con jurado popular, que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Palma, Cristian N.R. ha asegurado que desconocía "totalmente" la relación anterior entre su pareja y la víctima, rechazando así que se tratara de un asunto de celos, y ha negado que tuviera intención de matar al joven.

El procesado ha contado que aquella noche estaba muy borracho. Según ha explicado, estaba en un aparcamiento cuando llegaron la víctima y un amigo de esta al que conocía. De pronto, apareció su tío con intención de agredir al perjudicado y al otro chico y él se interpuso entre ellos. "Noté que alguien me cogía por detrás con mala hostia, intentando asfixiarme. Le di un codazo para quitármelo de encima. No vi a dónde iba. Justo fue a impactar en la cabeza. Se llevó un mal golpe. Fue un solo golpe. No le pisé la cabeza ni se la pateé", ha aseverado.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 21 de julio de 2021 en un aparcamiento al aire libre situado junto a una discoteca en Calas de Mallorca. Las acusaciones sostienen que el procesado, de 21 años, atacó a la víctima por celos y tras recriminarle que hablara con su pareja. Primero le pegó un puñetazo en la sien y luego, cuando su rival cayó al suelo ya inconsciente, le pateó la cabeza. La víctima, Mohamed Yoube, marroquí de 28 años, ingresó en estado crítico en Son Espases y murió cuatro meses después por las graves lesiones sufridas.

La fiscalía imputa a Cristian N.R. un delito de homicidio, por el que reclama una condena de 12 años de prisión. La acusación particular, ejercida por los familiares de la víctima, le acusan de asesinato y piden 22 años de cárcel. El abogado defensor, Miquel Àngel Ordinas, solicita la absolución. Está previsto que el juicio se prolongue hasta el próximo miércoles.