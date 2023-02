Un ladrón ha robado esta madrugada unos 400 euros en un supermercado de la plaza Banc de s'Oli, en Palma. El delincuente, que llevaba puestos los calcetines en las manos para no dejar huellas, ha forzado la persiana metálica del comercio para acceder y luego ha destrozado la caja registradora para llevarse el dinero. La Policía Nacional ha puesto en marcha una investigación para identificarlo y detenerlo. Las cámaras de seguridad han grabado el robo y las imágenes están ya en manos de los agentes.

Los hechos, según ha explicado el propietario del comercio, han ocurrido poco después de las cinco de la madrugada. La alarma del supermercado se ha activado y desde la central de la empresa de seguridad han avisado a los responsables del establecimiento de que había un intruso.

La encargada del supermercado ha acudido enseguida al lugar y ha comprobado que el delincuente ya no estaba allí. La persiana exterior estaba forzada y la caja registradora, vacía. La mujer ha contactado con la Policía Nacional y ha presentado una denuncia. A media mañana, los agentes han llevado a cabo una inspección ocular para intentar encontrar alguna prueba sobre la autoría del robo. Según el afectado, no han hallado huellas dactilares porque el ladrón se había puesto los calcetines en las manos para no dejar rastros.

El empresario ha cifrado el botín en unos 400 euros. La Policía Nacional sigue realizando gestiones para identificar, localizar y detener al autor del robo.