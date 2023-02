Un individuo de 52 años de edad, de nacionalidad española, ha ingresado en prisión, tras ser detenido por la Policía Nacional, acusado de cometer dos robos con violencia en menos de cinco minutos.

Los hechos, según ha detallado la Policía, ocurrieron a primera hora de la mañana del pasado lunes . El individuo entró sobre las 6.45 horas en una tienda de venta de alimentos, ubicada en la barriada de la Soledad, en Palma. En ese momento únicamente se encontraba una empleada en el comercio. El detenido, según la Policía, amenazó a esta mujer y le dijo que abriera la caja registradora. La empleada, asustada, hizo caso de la orden. Abrió la caja y el ladrón se llevó todo el dinero que había. Sin embargo, hubo un testigo del robo con violencia. Un vecino vio los hechos desde la calle y tuvo la valentía de entrar en el comercio, con la intención de retener al atracador. Incluso intentó amenazarle con un martillo para que no se moviera. Sin embargo, el asaltante logró huir, ya que le mostró un cuchillo al testigo, que ante estas circunstancias dejó que se fuera.

El ladrón salió corriendo. Dos minutos más tarde se encontró con un hombre de avanzada edad que iba caminando solo por la barriada de la Soledad. De pronto se abalanzó sobre el anciano, agarrándole con fuerza por el cuello. A la vez que le apretaba para asfixiarle le exigió a la víctima que le entregara la cartera. Sin embargo, el anciano no llevaba dicha cartera en ese momento y le dijo que no podía darle nada, porque no llevaba ningún objeto de valor. La víctima, en un momento determinado, logró zafarse del ladrón y acto seguido le propinó una patada, que provocó que este individuo huyera.

Las dos víctimas presentaron una denuncia ante la Policía, que de inmediato empezó a indagar sobre el caso. A través de la investigación se logró identificar al sospechoso. Se montó una vigilancia para localizarle y detenerle. Se le arrestó el pasado jueves y se le acusó de dos delitos de robo con violencia, uno de ellos frustrado.

Tras prestar declaración en el juzgado de guardia se ordenó su ingreso en prisión.