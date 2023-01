El tribunal de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional inició esta mañana, con un gran retraso sobre la hora prevista, el juicio contra los 49 integrantes de la organización de los Ángeles del Infierno, desarticulada en Mallorca en el año 2011. Un retraso que se justificó con la negociación que mantuvo el fiscal José Grinda con los abogados defensores. Una negociación que concluyó en un acuerdo, que afectó sobre todo a los acusados que mantendrían un papel secundario dentro de la organización motera. En este acuerdo, sin embargo, no se sumaron los líderes de la organización, encabezada por Frank Hanebuth, el «gigante» alemán que ocupó la primera línea del banquillo de los acusados. Tampoco aceptaron un acuerdo los investigados que proceden de Mallorca y que se les acusado de haber ayudado a la organización, tanto en su asentamiento en la isla, como en el desarrollo de sus negocios. Entre estos acusados se encontraría el oficial de la Policía Local de Palma, Nicanor Góngora, contra quien la fiscalía mantiene su petición de siete años de cárcel por haber colaborado profesionalmente con la organización de moteros germanos. Tampoco aceptaron el acuerdo ni el guardia civil de la isla que está acusado también de colaborar con este grupo, ni un empresario turístico, que se sienta en el banquillo.

Quién sí parecía que se iba a beneficiar de este acuerdo, con la retirada de la acusación, era el oficial de la Policía Local, Carlos Vallecillo. Su abogado anunció por la mañana que se había retirado la acusación contra su cliente. Sin embargo, por la tarde el fiscal rectificó y mantiene la acusación contra Vallecillo. A este funcionario se le acusa de haber eliminado una denuncia por agresión cometida por uno de los integrantes de los Ángeles del Infierno. Se le pide pena de inhabilitación.

En la mayor parte de los acuerdos la fiscalía ofreció el cambio de las penas de prisión por multas económicas. Todos los acusados que se beneficiaban de esta negociación ratificaron ante el tribunal esta modificación de los cargos.

El juicio se alargó hasta bien entrada la tarde, sin que diera tiempo suficiente al tribunal de iniciar el proceso de interrogatorio de los acusados. La sesión de la tarde, además de anunciar el contenido de las modificaciones que presentó la fiscalía, se dedicó a la presentación de las cuestiones previas. Solo dio tiempo a una de las abogadas, que representa a uno de los lugartenientes de Hanebuth, denunció la ilegalidad cometida en el inicio de la investigación, que empieza en el año 2009 tras la denuncia en la comisaría del aeropuerto de un ciudadano germano, que afirma que le habían agredido. Este denunciante apuntó hacia uno de los dirigentes de la organización, lo que justificó el inicio de una larga investigación, que concluyó con arrestos en Mallorca y en Alemania. Esta letrada sostuvo que no se puede clasificar a los Ángeles del Infierno que se creó en Mallorca como una organización criminal. Entregó al tribunal un informe oficial que seque hay otras 20 organizaciones similares, compuesta por moteros, que están inscritas de forma ilegal en el registro de asociaciones en España.

También cuestionó la abogada que estuviera justificada las iniciales imputaciones que se presentaron contra los acusados, entre otras cosas porque defendió que no se puede hablar que la asociación motera que se estableció en Mallorca fuera una organización criminal.

Cabe recordar que la fiscalía imputa graves delitos a los integrantes de esta organización, como prostitución, coacciones, blanqueo de dinero, amenazas, tráfico de drogas, detención ilegal, falsedad, tenencia de armas y extorsión. Antes del inicio del juicio la fiscalía Anticorrupción solicitaba penas que sumaban 300 años de prisión. Ayer, sin embargo, se rebajaron dichas penas para la mayor parte de los acusados.

El juicio continuará mañana y la primera parte se dedicará a escuchar las cuestiones previas planteadas por los abogados defensores. Después se procederá al interrogatorio de los acusados.