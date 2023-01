Algo tan aparentemente inocente como un cumpleaños infantil ha acabado en los tribunales con dos mujeres condenadas por agredirse durante la celebración. Los hechos ocurrieron el 23 de enero del año pasado en un domicilio de Palma. La madre de una niña contrató a una animadora para que actuara ante los pequeños. Pero no quedó satisfecha ni con la indumentaria ni con el trabajo de la chica, por lo que se negó a pagarle si no le daba una factura. La cosa fue calentándose y acabó como el rosario de la aurora. Durante la riña, la animadora tiró al suelo la tarta y las dos mujeres acabaron llegando a las manos y se causaron lesiones la una a la otra. Hasta la Policía Nacional tuvo que acudir a la vivienda para poner paz. Las implicadas se denunciaron mutuamente y han acabado condenadas. La animadora deberá pagar una multa de 60 euros e indemnizar a la madre con 350 euros por las heridas que le causó y con otros 220 por la tarta y la tartera que lanzó. La madre, a su vez, tendrá que abonar una sanción de 150 euros y compensar a su rival con otros 350.

Absuelto el dueño de un gato que rompió una persiana para rescatarlo

A finales de 2021, un vecino de Cala Rajada escuchó los maullidos de su gato y comprobó que se había colado en la casa de al lado. El hombre decidió rescatarlo de inmediato y rompió para ello una persiana mallorquina para poder coger al felino. El dueño de la vivienda le denunció por estos destrozos, que tasó en 556 euros. Un juzgado de Manacor condenó al propietario del minino a pagar los daños y abonar además una multa de 120 euros por un delito leve de daños. La Audiencia Provincial, sin embargo, ha revocado el fallo del juzgado. «No podemos considerar a la mascota como un objeto o cosa», señala la sentencia, que cita las últimas reformas del Código Civil sobre protección animal para concluir que el caso no debería haber sido resuelto en la jurisdicción penal.

La angustiosa desaparición de una mujer con final feliz en Palma

Una trabajadora de Emaya localizó el pasado día de Nochevieja en Palma a una mujer de unos 75 años que llevaba 20 horas desaparecida. La anciana se desorientó al salir de una clínica del centro de la ciudad y deambuló por las calles mientras los servicios de emergencias, alertados por su marido, intentaban dar con ella. Tras casi un día de angustiosa búsqueda, la mujer apareció sana y salva, aunque muy cansada tras pasar la noche al raso en el parque de la Femu, cerca del Conservatorio.

Roban 80 kilos de sobrassades y botifarrons en una casa de Pòrtol

Uno de esos robos que duelen. Los propietarios de una casa de Pòrtol donde guardaban los productos de las matances de este año descubrieron el miércoles por la mañana que se lo habían llevado todo: ochenta kilos de sobrassades y botifarrons. Los dueños no viven en el domicilio, y lo utilizan como secadero para las viandas que obtienen en las matances. Cuando acudieron, el miércoles por la mañana, encontraron la puerta abierta. Los ladrones no habían dejado nada. Y no es la primera vez. Hace un par de años ya les pasó lo mismo, y sospechan que se trata de los mismo ladrones.

Recuperan un coche robado al que le habían cambiado las matrículas

La Policía Local de Pollença acabó el año con un buen servicio. Dos de sus agentes localizaron un coche aparcado sobre un paso de cebra en el Port, y descubrieron que se trataba de un vehículo que había sido sustraído de un garaje hace un par de meses, y al que le habían cambiado las matrículas. La Policía ha abierto una investigación para localizar al ladrón.