Una trabajadora de Emaya ha localizado esta mañana a una mujer de unos 75 años que había desaparecido el viernes a mediodía en Palma. La anciana se desorientó al salir de una clínica del centro de la ciudad y deambuló durante 20 horas por las calles mientras los servicios de emergencias, alertados por su marido, intentaban dar con ella. Tras casi un día de angustiosa búsqueda, la mujer ha aparecido sana y salva, aunque muy cansada tras pasar la noche al raso en un parque.

La anciana, residente en la zona de Calvià y que desde hace un tiempo sufre episodios de demencia senil, acudió el viernes por la mañana a la clínica Rotger para someterse a una sesión de rehabilitación, según han explicado fuentes de los equipos de emergencias. Parece ser que había quedado con su marido en que él la recogería en el centro sanitario. Sin embargo, cuando terminó salió a la calle sola.

La mujer se desorientó por Palma y su rastro se perdió. Su pareja, cuando fue a buscarla a la clínica y comprobó que no estaba allí, dio enseguida la voz de alarma. Presentó una denuncia ante la Policía Nacional y se activó el protocolo de personas desaparecidas para tratar de encontrarla. Coordinados por el 112, se movilizaron también los voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Palma y los agentes de la Policía Local. Pero los equipos de emergencias no conseguían dar con la mujer, que no llevaba encima ni dinero ni teléfono móvil.

Tras toda una noche de angustiosa espera, la desaparición ha acabado con final feliz. Hacia las nueve de la mañana del sábado, una empleada de Emaya que trabajaba en el parque de la Femu, en la calle Pompeu Fabra, ha visto a una mujer mayor y se ha acercado a ella al sospechar que algo no iba bien. Tras interesarse por su estado y comprobar que estaba desorientada, ha alertado al 112. Los equipos de emergencias han acudido al lugar y han certificado que se trataba de la mujer desaparecida.