Otro alumno del profesor de baile acusado de abusos sexuales ha declarado este martes, como testigo en el juicio en la Audiencia, que en sus clases había "muchas bromas de contenido sexual" y que incluso "tocaba el culo" a alumnas, pero "todo el mundo lo justificaba" por el estatus que tenía dentro de la academia, donde gozaba de gran popularidad.

"Se normalizaba por el simple hecho de ser él", ha relatado el testigo, que ha descrito al acusado como una persona "egocéntrica" y "manipuladora" que "conseguía hacer ver normal cosas que no lo eran".

En el banquillo se sientan el profesor y su marido, acusados de someter al menor a masturbaciones y de exhibirle vídeos pornográficos. La Fiscalía pide penas de cárcel que suman 23 años y 10 meses, así como una indemnización de 5.000 euros por los daños morales.

En la primera sesión del juicio, este lunes, ambos negaron los hechos. El coreógrafo atribuyó la denuncia a un conflicto empresarial con la madre, que era su socia a partes iguales en la academia de baile.

En la segunda época han continuado las testificales, entre ellas la de este otro alumno, que durante una época dio clases de refuerzo escolar al menor. Esto propició que el chico confiara en él como para contarle los tocamientos que venía sufriendo, presuntamente, por parte del profesor de baile y el marido de éste desde hacía años.

El testigo ha explicado que tiene formación como educador social y que consideró que el relato del chico "encajaba en el perfil" de un abuso sexual. "Le hice ver que él no tenía que sentirse responsable de esos actos y le animé a contárselo a sus padres", ha dicho.

Además, ha explicado que el menor, ya antes de confesar los abusos, le había hablado de sus problemas con los acusados porque notaba mucha "presión" y "celos". De hecho ha señalado que el acusado tenía un comportamiento "posesivo" y dominante con la víctima: "Nadie más podía tener una relación estrecha con él".

Otros jóvenes relatan supuestos tocamientos del profesor

También ha indicado que, tras conocerse la denuncia, otros dos jóvenes del entorno de la academia le contaron vivencias "no iguales pero similares" a las del denunciante. Estas personas han declarado también como testigos.

Uno de ellos ha explicado que, en una época en la que era frecuente que se quedara a dormir en casa del profesor, una noche éste fue a su cama y le pidió dormir con él porque "estaba asustado". "Me quedé dormido hasta que empecé a notar que se me acercaba y se me restregaba, no lo vi normal, me desperté y paró", ha contado este otro testigo.

Nunca lo denunció por lo confuso de la situación y por las "consecuencias que tendría dentro de la academia". "Supuse que denunciar algo así iba a ser muy malo para mí entonces. Tenía 17 años y estaba empezando a dar clase, quise pensar que no era nada malo en ese momento. También que la gente no me iba a creer y que me iban a hacer 'bullying', que es lo que le ha pasado a él", ha dicho, en referencia al menor que sí denunció los hechos.

Otro testigo ha explicado que en una ocasión se quedó a dormir con el profesor y otras dos personas en un domicilio y el profesor "propuso ducharse juntos para ahorrar agua", aunque él no quiso. Por la noche compartió habitación con el acusado y cuando estaba "medio dormido" notó que el hombre le "tocaba y acariciaba". "Se me acercó y empezó a restregarse, le dije que qué hacía, él estaba medio adormecido y dijo que perdón, que es que por las noches era muy cariñoso", ha contado.

Un tercer joven ha contado un episodio similar, en el que el acusado le habría empezado a masturbar una noche durmiendo juntos, pero aunque "no fue consentido porque no había habido conversación previa", le "gustó" y derivó en una relación formal de pareja entre ambos.

Cabe señalar que no constan otras denuncias formales por abusos sexuales contra el acusado.

Estos cuatro testigos han coincidido en señalar el "control" del acusado hacia la víctima, y en que sospecharon lo que podía estar ocurriendo por el interés del profesor en "intentar mantener al niño callado" y "aislarle" del resto.

Sin embargo, otros testigos del entorno de la academia, propuestos por la defensa, han manifestado que no se creen la denuncia y han rechazado que el profesor intentara aislar al menor del resto. Algunos eran padres que han señalado que sus hijos nunca vieron nada raro ni sufrieron acoso por parte del profesor.

Los padres de la víctima

En la sesión de este martes también han declarado los padres de la víctima. La madre ha contado el impacto que supuso la confesión de los abusos, pero ha indicado que tras enterarse siguió trabajando en la academia como siempre por recomendación de la Guardia Civil, hasta que finalmente el profesor fue detenido. A pesar de eso, ella no quería "tener nada que ver" con el profesor de baile y su pareja.

Sin embargo la mujer no estaba dispuesta a vender sólo un 1% de su parte de la empresa, como pretendía el acusado, sino que prefería venderla toda. Según ha dicho en el juicio, finalmente aceptó una oferta de 45.000 euros, haciendo ella una puja mínima de un céntimo "porque no se puede regalar una sociedad". "Yo quería salir de ahí", ha dicho.

Respecto a un episodio en el que supuestamente el profesor habría masturbado al menor durante un vuelo a EE.UU. en el que iba su madre, la mujer ha dicho que no vio nada pero que fue casi todo el vuelo dormida tras tomar una pastilla.

Por otro lado, la mujer ha declarado que le hizo un reproche al acusado porque no le "parecía bien" una fotografía que había subido a Instagram con su hijo, en la que ambos salían sin camiseta en una cama. "Le dije que eso no eran fotos para subir una red social, que era un niño, me dijo que yo no entendía cómo funcionaba [la red social] y que no pasaba nada", ha explicado.

La madre también ha contado que en una ocasión el acusado envió un vídeo de carácter sexual, particularmente desagradable, por un grupo de Whatsapp de profesores en el que estaba el menor -ya que además de ser alumno también daba clases a otros-. El acusado reconoció este lunes haber enviado el archivo, lo que calificó como "un tropiezo".

Mientras, el padre ha señalado que su hijo y los acusados eran "como hermanos" pero que los dos adultos estaban "demasiado obsesionados con él" y que percibía "celos".