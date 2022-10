La fiesta de la Guardia Civil celebrada el pasado miércoles con motivo de su patrona sirvió para agradecer la colaboración de distintas instituciones con que ha contado la Benemérita en algunos de los operativos más destacados de los últimos años. Y en esta ocasión se premió especialmente a los protagonistas del caso Olivia Encinas, la niña de Pollença que fue localizada en Polonia en 2019, tras permanecer ocho años secuestrada por su madre. Entre las personas que fueron galardonadas por este motivo estuvieron el fiscal Nicolás Pérez Serrano, que se implicó especialmente en la investigación; la comandante Karolina Gawlicka-Bak, agregada de Interior de la embajada polaca en España, en reconocimiento a la cooperación de las autoridades de su país; y el presidente de la asociación Niños sin Derechos, Francisco Javier Somoza. Por cierto, que la propia Olivia Encinas y su padre estuvieron entre los invitados al acto.

En representación de todos los galardonados, el que fue hasta el pasado verano jefe del servicio de Salvamento Marítimo de Palma, Miguel Félix Chicón, pronunció unas palabras de agradecimiento. En un discurso breve, que en estos eventos siempre es de agradecer, Chicón expresó el honor que supone la distinción y recordó la buena sintonía de sus equipos con los miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con quienes en definitiva les une un objetivo común: salvar vidas en peligro en el mar. Chicón finalizó su alocución con un deseo muy marinero: ¡Buena proa!

La fiesta finalizó con los habituales corrillos en el patio de la Comandancia en un ambiente distendido, y eso que las previsiones meteorológicas no eran muy halagüeñas y habían llevado a los responsables del acto a tener previsto un plan B en el caso de que la lluvia obligara a los asistente a refugiarse en el interior del cuartel. No fue necesario. Como dijo uno de los guardias, «la Virgen del Pilar no nos suele fallar en estas ocasiones».

La festividad del Pilar se celebró en todos los cuarteles de la Guardia Civil. En Calvià fue condecorado el jefe de la Policía Local, Francisco Darder, por su colaboración con la Benemérita en el municipio. Quien le impuso la distinción fue el teniente Manuel Martínez Palomo, que fue precisamente quien dirigió la investigación que permitió devolver a Olivia Encinas a casa.

Torneo de fútbol / La selección de periodistas gana un partido

No fue el único acto festivo organizado por la Guardia Civil en su semana grande. El pasado martes el campo de fútbol del Colegio Aixa-Llaüt acogió un triangular entre miembros de la Asociación de Periodistas de Balears (APIB), la Guardia Civil y veteranos del Mallorca. Los resultados de los partidos, que tuvieron una duración de 35 minutos cada uno, fueron los siguientes: Guardia Civil 3-0 APIB; APIB 2-0 Veteranos del Mallorca; y Guardia Civil 0-1 Veteranos del Mallorca. Pese a la lluvia, se disfrutó de una agradable noche de fútbol y buen rollo. Y la selección de periodistas ganó su primer partido en los últimos cinco años, que eso sí es una noticia.

Concursos de cocina: «Una cosa son paellas y otra arroces amarillos»

En los días previos la Guardia Civil organizó sendos concursos de cocina, uno de paellas y otro de tortillas de patatas. En las tortillas la vencedora por aclamación fue Belén, agente de la Policía Judicial. En las paellas se llevó el premio un valenciano, el comandante Francisco Martínez, con una receta tradicional, con su pollo, conejo, «bajoqueta» y «garrofó». Aunque hubo acusaciones de tongo y de sobredosis de romero en el plato.

Policías locales de Inca asisten a una mujer que se puso de parto

Hay servicios policiales que compensan todos los sinsabores. El pasado lunes una patrulla de la Policía Local de Inca auxilió a una mujer que se puso de parto de improviso. Los agentes la asistieron hasta la llegada de la ambulancia del 061, y la mujer dio a luz sin mayores complicaciones. La cara de la policía con el recién nacido lo dice todo.