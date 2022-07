El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha condenado a doce años de prisión a un individuo, que se hizo pasar por policía para violar a una prostituta y después secuestrar a otra chica. Los hechos ocurrieron en el mes de noviembre de 2020, aunque el acusado no fue detenido y enviado a prisión hasta ocho meses después. El hombre contactó, a través de un chat de citas, con una chica que ejercía la prostitución. Le dijo que era un policía corrupto. Quedaron para verse y el individuo llevó a la mujer hasta un edificio de Palma. Introdujo a la víctima en un cuarto de contadores, donde cerró con llave. A continuación se mostró muy violento con la chica, la desnudó y la violó. Al poco rato repitió la agresión sexual. El acusado, según detalla la sentencia del TSJB, amenazó a la mujer, mediante varios golpes, para que no lo denunciara. De hecho, la joven no lo hizo, sino que está agresión se descubrió a través de un chat que mantienen un grupo de prostitutas, que alertaban de la presencia de un individuo muy violento que iba buscando chicas.

El siguiente episodio ocurrió en junio del año pasado. El acusado se acercó a una chica y le dijo que era policía. Le preguntó la razón por la que se encontraba en la calle sin mascarilla. La obligó a identificarse y a continuación registró su coche, justificando sus sospechas de que estaba guardando droga. Más tarde la obligó a subir en su vehículo y la amenazó con relacionarla con un alijo de 25 gramos de droga, que llevaba encima. El acusado detuvo el vehículo y le dijo a la mujer que tenía que desnudarse para mantener relaciones. No la dejó salir durante un rato del vehículo. La víctima sufrió un ataque de pánico y empezó a dar patadas dentro del coche. Esta situación asustó el acusado, que abrió la puerta del coche y dejó marchar a la chica.