La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebra, este martes a partir de las 09.30 horas, la vista previa al juicio contra una mujer acusada de asaltar varias iglesias de Palma para amenazar de muerte a religiosos y agredir a feligreses, hechos por los que la Fiscalía solicita cinco años y siete meses de prisión.

El Ministerio Fiscal le atribuye delitos de amenazas, daños, contra los sentimientos religiosos, maltrato, robo con violencia y lesiones. Los hechos se han ido cometiendo sucesivamente desde 2018 y la Policía Nacional la ha detenido en varias ocasiones. De hecho, la mujer se encuentra en prisión provisional desde febrero de este año, cuando fue arrestada por última vez.

En estos años, el fiscal relata una serie de asaltos a iglesias de Palma y sostiene que la acusada está movida en "todos los casos" por un "evidente ánimo de menosprecio" hacia los sacerdotes, párrocos, sacristanes o particulares que prestan sus servicios religiosos o participan en actos religiosos propios de la religión católica.

En el escrito de Fiscalía se relatan diferentes episodios, el último en diciembre de 2021, cuando la mujer abordó al párroco de la iglesia Sant Miquel e intentó darle un tortazo en la cara, llegando a arrancarle la mascarilla mientras le decía "eres Satanás, yo no me voy de aquí porque soy la jefa" y "no te he pegado porque el día que te pegue no te vas a levantar".

Días después, prosigue el fiscal, la mujer le dio un fuerte golpe al párroco en la espalda mientras le decía a familiares de este: "Es al cura al que quiero matar".

Fiscalía destaca que la acusada ha sido diagnosticada en varias ocasiones de enfermedades mentales. Por ello, recalca que concurre la circunstancia atenuante de trastorno psíquico, aunque atribuye la agravante de discriminación por religión.

Además de los años de prisión, el fiscal pide que la procesada sea internada durante 18 años en un centro psiquiátrico y una indemnización de 1.650 euros por perjuicios morales y lesiones.