La Policía ha intensificado la vigilancia sobre los dos clanes gitanos que están enemistados y que no es la primera vez que se enfrentan a tiros en Palma. Los investigadores no están dispuestos a que esta situación se descontrole y que pueda producir alguna víctima. Consideran que no se puede aceptar que la histórica enemistad que mantienen el clan de los Peláos con el de los Sheriff, sobre todo por razones relacionada con el tráfico de drogas, pueda poner en peligro la seguridad de las barriadas donde se establecen estas familias.

El enfrentamiento ocurrido el miércoles por la noche en la barriada de Son Oliva, en el que por fortuna no hubo que lamentar ninguna víctima, es el tercer tiroteo que mantienen estos dos polémicos clanes. Hace unos meses unos integrantes de los Peláos acudieron hasta un domicilio de la barriada de Son Gotleu, donde vive el otro clan, y empezaron a disparar contra la fachada. Tampoco hubo heridos y la Policía logró detener a los autores de este tiroteo, que terminaron todos ellos en prisión. El implicado en el tiroteo de Son Oliva logró deshacerse de la pistola que utilizó Los responsables de la seguridad están preocupados por la imagen negativa que produce para la ciudad de Palma que desde una vivienda se pueda disparar con armas de fuego contra un vehículo y que ello ocurra en una barriada que nunca ha sido conflictiva. Otro tema que también preocupa es que es evidente que estas familias están teniendo acceso a las armas y están dispuestas a utilizarlas.