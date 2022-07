La Policía Nacional ha detenido a un grupo de carteristas de tres personas que actuaban con mucha habilidad en el aeropuerto de Palma: un español de 67 años, una neerlandesa de 24 y una ciudadana bosnia de 46.

Se les acusa de hasta cinco hurtos en el aeropuerto de Son Sant Joan y la cantidad robada asciende a 2.697 euros y 330 libras

Sus víctimas eran ciudadanos extranjeros, sobre todo personas mayores que llegaban al aeropuerto en autobuses de touroperadores tras pasar sus vacaciones en Mallorca y regresar a sus países.

Según ha informado este domingo la Policía en un comunicado, las dos mujeres tenían "gran habilidad" para coger las carteras de sus víctimas, la mayoría de las cuales estaban en el bolsillo trasero del pantalón.

Tras hacerse con la cartera, sacaban todo el dinero en efectivo y volvían a dejarla junto a las maletas. Los perjudicados no interponían denuncias para no perder el vuelo porque sus documentos no eran robados.

La Policía Nacional ha solicitado a la autoridad judicial una orden de alejamiento de los tres del aeropuerto de Palma que ha sido concedida.

Control fronterizo

Por otra parte, la Policía Nacional realizó en junio el control fronterizo de 5.477 vuelos de Son Sant Joan y 570.108 viajeros, la inmensa mayoría procedente de Reino Unido e Irlanda.

En junio se ha denegado la entrada en España a 5 personas de Reino Unido, Ghana, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Marruecos por incumplir los requisitos de entrada, ausencia de visado o por superar el tiempo máximo de estancia en territorio Schengen.

Además, la Policía arrestó en junio a 17 personas, entre otras causas por reclamación judicial, hurto y falsificación de documentos para entrar en España.