Una investigación de la Guardia Civil de Valencia ha permitido desmantelar una compleja organización que en los últimos meses habría estafad más de 108.000 euros en toda España mediante el método conocido como "phishing". En total han sido arrestadas 22 persona en toda España en el marco de la "operación Muzib”, ocho de ellas en Palma. Están acusadas de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos en diferentes puntos de la geografía española.

La operación comenzó el año pasado, tras denuncia interpuesta en el puesto de la Guardia Civil de Tavernes de la Valldigna, en Valencia, por un delito de estafa a través de una plataforma de pago móvil.

El modus operandi empleado por la banda consistía en emular las páginas web de diversas entidades bancarias, antes de la comisión del delito, donde en los correos “anzuelo” enviados, incluían esta URL. De este modo, los detenidos obtenían las claves, contraseñas o firmas digitales de la persona perjudicada para así poder acceder a sus cuentas bancarias y realizar cualquier tipo de transferencia bancaria sin su consentimiento.

Fruto de las labores investigadoras se pudo identificar a las personas beneficiarias de los traspasos fraudulentos y así conocer la totalidad de las cuentas bancarias bajo su titularidad. Los investigadores, no sólo tuvieron que recopilar y analizar las denuncias interpuestas en Guardia Civil, como también en el Cuerpo Nacional de Policía, Mossos de Escuadra, Policía Foral de Navarra, Ertzaina, y Policía Municipal de Madrid. Además, con el avance dela investigación permitió averiguar que los detenidos realizaban transferencias repetitivas, de no más de 500 euros en cada operación para no ser descubiertos, llegando incluso en algún caso a vaciar una cuenta con 8.000 euros, en tan solo 16 transacciones.

Durante la operación, el equipo investigador averiguó, que en el entramado criminal se habían utilizado “mulas bancarias”, las cuales prestaban sus cuentas a cambio de una remuneración económica .Finalmente, tras las pesquisas realizadas por los agentes se pudo constatar que los investigados utilizaron un total de 34 cuentas bancarias y 48 líneas de teléfono, no solo a su nombre como de terceros, incluso con identidades falsas para dificultar la labor de investigación.

Debido a la complejidad de la operación y tras meses de investigación se han detenido a 22 personas en diferentes puntos de la geografía española. Concretamente, ocho en Palma, una en Tarragona, seis en Barcelona, una en Sevilla, tres en San Sebastián, dos en Oviedo y una en Pamplona. De los 22 detenidos, 10 eran hombres y 12 mujeres, de edades comprendidas entre los 22 y 63 años, de nacionalidades española, cubana, marroquí, portuguesa y senegalesa. Se les atribuyen 61 delitos de estafa continuada, pertenencia a grupo criminal, 61 delitos de falsedad documental, 61 descubrimientos y revelación de secretos.

Además, se han bloqueado judicialmente 29 cuentas bancarias, así como 20.500 euros y esclarecido 56 hechos delictivos. Hasta el momento no se da por desarticulado por completo a este grupo criminal y se está pendiente de más detenciones. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Sueca.

Para evitar ser víctima de este tipo de delito conocido como “phishing” o robo de identidad, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones y medidas de seguridad:

-Importancia de NO facilitar los datos personales a terceros.

-La Guardia Civil alerta de que existen entramados criminales que haciéndose pasar por, entidades bancarias, o realizando falsas ofertas de empleos, solicitan a sus potenciales víctimas datos personales y documentos identificativos.

- Por todo ello se aconseja la desconfianza absoluta ante este tipo de solicitudes, no facilitando nunca datos personales, o de terceros a desconocidos en la web, y pensar que en la mayor parte de las ocasiones los datos que solicitan ya están en poder de la verdadera entidad.