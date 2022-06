Los Bombers de Palma se movilizaron ayer para rescatar a un hombre de 35 años y a un niño de dos que cayeron a un pozo lleno de agua en el interior de una casa de La Bonanova, que la víctima se disponía a comprar. Otros familiares que les acompañaban pudieron sacar al niño ileso, mientras que los bomberos rescataron al hombre poco después, con heridas leves en los brazos.

El accidente ocurrió ayer sobre las seis de la tarde, en el interior de una casa en ruinas en la calle Virgen de la Bonanova, en Palma. Al parecer una familia de nacionalidad alemana estaba inspeccionando el inmueble con la intención de comprarlo.

El hombre y el niño pasaron por encima de un pozo que tenía la boca cegada, pero la tapa no resistió su peso y los dos cayeron al fondo, desde una altura de unos cuatro metros. El depósito estaba lleno de agua, por lo que no sufrieron lesiones graves en la caída, pero el hombre no hacía pie, por lo que se tuvo que mantener a flote mientras aguantaba al pequeño.

Las personas que estaban con ellos cuando ocurrió el accidente pidieron ayuda de inmediato al 112, que movilizó a los Bombers de Palma y a varias ambulancias. Mientras tanto, los familiares lanzaron una cuerda al interior del pozo con la que pudieron sacar rápidamente al menor, que estaba ileso.

Las dotaciones de los Bombers llegaron rápidamente al lugar desde su base en sa Teulera. El rescate era complicado porque el hombre había abierto un agujero de apenas sesenta centímetros de ancho, y estaba a unos cuatro metros de profundidad.

Los bomberos instalaron un trípode en la parte superior, desde donde descolgaron a un rescatista con una cuerda. Este bombero colocó un arnés a la víctima en el agua, y sus compañeros les izaron hasta la superficie.

El hombre rescatado tenía varias heridas en los brazos, de las que fue atendido por personal de la ambulancia que acudió al lugar, aunque su estado no aparentaba ser grave.