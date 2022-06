Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado lunes en Palma a un español de 37 años de edad como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración irregular y defraudación de fluido eléctrico. El hombre contrató a una pareja extranjera en situación irregular y les obligó a realizar actos delictivos, como enganches ilegales a la luz y al agua, en unas obras en un domicilio.

Los agentes de la UCRIF tuvieron conocimiento de que una pareja de origen sudamericano estaba siendo sometida a una situación de explotación laboral. Los hechos se iniciaron meses atrás, cuando una mujer, a través de internet, encontró un anuncio mediante el que se ofertaba un trabajo como interna, con vivienda incluida y con un bajo salario, contactando con el ofertante y enviando su currículum.

Tras concertar una primera entrevista, la pareja declinó la oferta ya que no iban a tener contrato de trabajo y no podrían regularizar su situación y la casa se encontraba en situación no habitable, sin luz ni agua y muy alejada de la ciudad, recibiendo una nueva oferta mejorada, días después, la cual fue aceptada por los dos miembros de la pareja.

Una vez que empiezan y convierten en habitable la casa, el propietario se instala en la misma, cosa que bajo contrato dijo no haría, retirando el vehículo a los inquilinos, controlándoles el teléfono, impartiendo órdenes constantemente a través de una App de mensajería, controlándoles las entradas y salidas, hasta llegar a menospreciarles y decirles que sin papeles nadie les iba a contratar.

La pareja trabajaba todo el día, con la finalidad de mantener el control sobre ellos, así como que realizaban trabajos de índole delictivo como defraudaciones eléctricas, de canalización de agua, fraudes al seguro de hogar, etc., llegándose a enganchar a la luz y al agua para rellenar la piscina, manipulando el contador y a romper un forjado sanitario, el cual estaba en buen estado, con el objetivo de engañar al seguro.

Las víctimas de estos hechos decidieron ponerse en contacto con la Policía Nacional ante la situación en la que se encontraban y viendo que no obtendrían el permiso de residencia prometido.

Finalmente los investigadores comprobaron que en la actualidad y a través del mismo sistema, el ahora detenido trataba de conseguir una nueva pareja de ciudadanos extranjeros que se encontraran en situación similar a los ahora denunciantes para sustituirles.