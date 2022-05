Fayçal Bellaoui, el argelino de 21 años que se escapó el martes por la tarde de la comisaría de la Policía Nacional de s'Arenal, debía de estar cansado de que la Policía Nacional lo arrestara. Quince veces desde que llegó a Mallorca en patera, hace dos años. Por eso, cuando fue detenido la última vez el pasado martes, tras intentar estrangular a un turista durante un atraco, manifestó a los agentes: "No me vais a detener más, porque me voy a ir a Francia". Sin embargo, la Policía no cree que haya salido de la isla tras su fuga. De hecho, el miércoles, al día siguiente de escaparse, fue visto en la zona de Can Pere Antoni, presumiblemente tratando de cometer algún robo, aunque cuando llegaron las patrullas policiales ya se había escapado.

Fayçal Bellaoui es muy conocido por la Policía Nacional. Desde su llegada a Mallorca en 2020 había sido detenido quince veces por hurtos y robos, algunos violentos. En la madrugada del pasado martes fue sorprendido por una patrulla policial cuando trataba de asaltar a un turista en s'Arenal, estrangulándole con la llave conocida como mataleón, para tratar de dejarle inconsciente. La víctima se resistió y forcejeó con él, y poco después fue capturado por los policías. En ese momento les dijo: "Es la última vez que me detenéis, porque me voy a ir a Francia". El delincuente fugado de la comisaría de s'Arenal saltó por una ventana mientras hablaba con su abogado El joven fue trasladado a la comisaría de s'Arenal, y la tarde siguiente, cuando se entrevistaba con su abogado en una sala de la planta baja, se escapó por una ventana abierta que tiene tres barrotes rotos. Desde entonces su localización es una prioridad para la Policía. Los investigadores no creen que haya podido salir de la isla, ya que su imagen ha sido difundida entre los cuerpos de seguridad de la isla. Además, al día siguiente de su huida fue visto en la playa de Can Pere Antoni, presumiblemente cuando trataba de cometer algún hurto. Varias patrullas acudieron al lugar rápidamente, pero el sospechoso ya se había marchado.