Unos quince jóvenes se han enfrentado esta tarde en una pelea multitudinaria en la primera línea de s’Arenal de Palma, a la altura del balneario 5. Los comerciantes de la zona se han quejado de la falta de presencia policial. «Las primeras patrullas han tardado casi media hora, y eso que había un chico inconsciente».

Los hechos han ocurrido sobre las seis de la tarde, en la primera línea de s’Arenal, a la altura del balneario 5. Una quincena de jóvenes se han enfrentado a golpes y uno de ellos ha quedado inconsciente en el suelo.

«Yo he llamado enseguida al 091. Me han dicho que no tenían patrullas disponibles y que llamara a la Policía Local», comentaba uno de los comerciantes de la zona. «Entonces he avisado al 092, pero me han pasado con el 112».

Este comerciante explica que las patrullas policiales han tardado 27 minutos en llegar, mientras una ambulancia tenía que atender sin ninguna protección a los heridos en la pelea. Uno de los jóvenes ha quedado inconsciente. "No hay Policía", se quejaba el empresario, "y eso que la zona está llena ya de jóvenes en viajes de estudios, que beben mucho y pueden ser muy conflictivos".