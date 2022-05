«La he encerrado en el armario por mearse, cuando se porte mal la colgaré»

La Policía Nacional encontró en el móvil de Vanesa M.P., la joven mallorquina encarcelada por matar a su hija de dos años en Zaragoza, cientos de fotografías, mensajes, llamadas y conversaciones con su pareja sobre los malos tratos infligidos a la menor y sus otros tres hijos. Ambos detallan en estos archivos los severos castigos a los pequeños, de entre nueve y un año, por su comportamiento. «La he encerrado en el armario por mearse», «le he dado una ducha fría y le he dado pimienta por no obedecer», «cuando se porte mal la colgaré», «enciérralo en el cuarto y pon una silla en la puerta para que no salga», señalan los acusados, en prisión preventiva por el crimen.

