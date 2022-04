Semana negra | La dieta milagrosa de primo causa sensación

José Antonio Nieto, más conocido por Primo, es el archifamoso y fornido vigilante de seguridad de los Juzgados de Vía Alemania. Sin embargo, estos días hay gente que no da crédito a su nueva imagen y le cuesta reconocerle. «¡Primo s’ha aprimat!», apuntan perplejos algunos testigos haciendo un juego involuntario de palabras. El secreto es que Primo, desde hace 16 meses, ha seguido de forma estricta la dieta cetogénica. Esta le ha llevado a perder en este tiempo más de 32 kilos. De los 137 que llegó a pesar hasta los actuales 105 kilos. «Lo he hecho por motivos de salud, no por la estética» subraya. Primo no ha estado solo ni mucho menos. Su tratamiento ha estado supervisado en todo momento por la bioquímica e investigadora de la Universidad de Granada Gloria Ruiz Alcalá. La principal dificultad que se ha encontrado en el caso del corpulento y carismático vigilante de seguridad de los Juzgados era preservar su descomunal masa muscular. Su alimentación pasa por restringir al máximo los hidratos de carbono, ha de consumir proteínas para mantener sus músculos y una ingesta abundante de grasas saludables: aceite de oliva y aguacates. Lo más duro, reconoce Primo, ha sido afrontar periodos de ayuno de 14 a 16 horas.

Un machete de 17 centímetros en la guantera del coche Un control nocturno de vehículos de vehículos en el conflictivo barrio palmesano de Son Gotleu era previsible que diera sorpresas, pero en este caso se superaron con creces todas la expectativas. Agentes del Grup d’Acció Preventiva (GAP) de la Policía Local se encargaron de esta delicada misión. Los funcionarios examinaron nueve vehículos e identificaron a una docena de personas. Cuatro conductores fueron denunciados por no haber pasado la ITV y alguno por tenencia de estupefaciente. Hasta que, de repente, fue hallado en un turismo un enorme machete con una hoja de 17 centímetros. El cuchillo fue intervenido y a su poseedor se le incoó un acta por portar un arma prohibida. Un robo de un contador desata una fuga de gas Un transeúnte que paseaba este sábado por las inmediaciones de la calle Mare de Déu de la Victòria notó, de pronto, un fuerte olor a gas que inundaba sus fosas nasales y la vía pública. Sin pensárselo dos veces, el peatón avisó a los servicios de emergencia. Una dotación de Bombers de Palma acudió con celeridad hasta el lugar. Además del olfato, los bomberos utilizaron los sensores y comprobaron que, efectivamente, se estaba produciendo una fuga de gas. A continuación avisaron a la compañía para que se encargaran de subsanarlo. Al lugar donde se había producido el robo también se trasladaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. El robo de un desaprensivo ladrón pudo causar un desastre a escasos metros del acceso a la Vía de Cintura.