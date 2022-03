Semana negra | La blindada llegada de Osmani a Palma desde Zurich

El traslado a Palma de Bashkim Osmani, considerado el presunto capo de una de las más grandes organizaciones mafiosas de blanqueo de dinero procedente de la droga, estuvo acompañado el pasado miércoles por un férreo dispositivo que no dejó indiferente a nadie. Sus estrechos vínculos con otras mafias europeas obligó a extremar las medidas de seguridad en torno al magnate kosovar. A las dos de la tarde tomó tierra en Son Sant Joan el avión procedente de Zúrich, después de que fuera detenido en Croacia. Un convoy le acompañó en su traslado desde el aeropuerto de Palma hasta la Comandancia de la Guardia Civil. Un furgón conducía a Osmani escoltado por dos todoterrenos del instituto armado, uno delante y otro detrás. En puntos estratégicos donde el vehículo debía reducir la velocidad, como en las inmediaciones del Palacio de Congresos, agentes de la Policía Nacional con ametralladoras y chalecos antibalas estaban apostados. Su misión era abortar cualquier posible intento de liberación del presunto mafioso. Por fortuna su puesta a disposición judicial y su posterior traslado a prisión, después de comparecer ante la jueza que instruye el caso, transcurrieron sin incidentes. De hecho, esa férrea vigilancia de Osmani quedó también patente durante su permanencia en los juzgados.

La Policía Local de Campos recupera su comida anual

Los agentes que integran la plantilla de la Policía Local de Campos celebraron el pasado viernes una comida de hermanamiento, recuperando una tradición que se había perdido en los últimos años. Se trata de la única ocasión que muchos de ellos tienen para coincidir e intercambiar impresiones con los que trabajan en turnos distintos. Esta comida se celebraba antiguamente el 1 de marzo en conmemoración de la festividad de los Ángeles Custodios, aunque la onomástica se trasladó al mes de octubre. En esta ocasión la celebración estuvo encabezada por la alcaldesa, Francisca Porquer; el regidor Sebastià Sureda y el jefe de la Policía Local, Miquel Ballester. Una buena ocasión para reforzar el compañerismo de los agentes y para reconocer el trabajo que realizan, sobre todo tras los dos años complicados que llevamos.

Campaña contra los botellones de la Policía Local de Palma

La Policía Local de Palma ha intensificado durante la última semana los controles contra el botellón, lo que se ha saldado con diversas denuncias. El pasado jueves por la noche los agentes estuvieron en el Parc de sa Riera, donde impusieron varias sanciones a un grupo de jóvenes que estaban consumiendo alcohol. La noche anterior hicieron lo mismo en el Parc de ses Estacions, donde además de imponer cinco denuncias se incautaron de un altavoz, algo que debieron agradecer mucho los vecinos de la zona. En los días previos llevaron a cabo también varios controles de vehículos en la plaza Miquel Dols y en es Camp Redó.

El hombre indignado en los juzgados de Vía Alemania

Ir a los juzgados no suele ser plato de buen gusto, pero algunos llegan ya con mala predisposición. El viernes, un hombre subía por las escaleras del edificio resoplando por el esfuerzo. A la altura de la segunda planta, se paró y gritó enfurecido: «¿Y los ascensores para cuándo?». Al girarse reparó en que hay tres elevadores. «Ah, están ahí...», se dijo antes de seguir. Las cosas no fueron bien en el juzgado al que acudió, de donde salió bramando de nuevo: «¡Chicos, no os fiéis de un abogado que llega tarde! ¡Ni mi nombre ha escrito bien!». Mal día para dejar de fumar.

Janka Jurkiewicz completa el curso de ascenso a inspectora jefa

Janka Jurkiewicz ha terminado esta semana el curso de ascenso a inspectora jefa de la Policía Nacional y se convertirá en la primera mujer en alcanzar este rango en Baleares. Ahora está a la espera de jurar el cargo y obtener un nuevo destino. ¡Enhorabuena!