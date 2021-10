Vigilar los seguidores, los me gusta, los followers. Analizar las conversaciones, las interacciones. Estudiar al detalle las redes sociales, las actualizaciones e, incluso, controlar la ubicación por GPS. La violencia de género no es ajena a las adolescentes. Las redes sociales han traído muchas cosas. Muchas positivas, algunas sombrías. El mal uso hace que una de cada cuatro chicas de entre 16 y 17 años sufra violencia psicológica o de control, una conducta cada vez más normalizada, según alerta Save the Children.

La ONG advierte de que las parejas adolescentes cada vez asumen con mayor normalidad conductas machistas como el control de la pareja, la violencia emocional, física y sexual. La alerta sale de su informe "No es amor". "El problema es que muchas jóvenes no son conscientes de que lo sufren", se desprende el estudio, y "otros lo justifican por la propia intensidad de las primeras relaciones amorosas". El el 24,9 % de las chicas es víctima de este tipo de violencia y esta supervisión tiene lugar durante las 24 horas del día.

Creen que no va con ellos

A las jóvenes les cuesta identificarse como víctimas y sienten que el maltrato afecta únicamente a mujeres adultas, mientras que ellos no se ven como maltratadores y les faltan referentes masculinos. "Las redes sociales favorecen que el control de tu pareja tenga lugar las 24 horas del día", advierte Alba Macías, que fue víctima de violencia machista cuando apenas tenía 15 años y que ahora -con 28- trabaja como educadora social.

A ella en su día le costó mucho identificarse como víctima. "El término violencia de género lo escuchaba en los medios de comunicación, pero me parecía que solo afectaba a mujeres mayores y siempre en forma de asesinato", reconoce. Su pareja justificaba las actitudes violentas y de control "por amor, por protegerme", mientras que se encargaba constantemente de señalar todas las coas que ella hacía mal.

Save the Children ha analizado en este informe las políticas, estudios y datos existentes en España sobre violencia de género entre adolescentes y constata que el negacionismo se está extendiendo cada vez más entre los adolescentes, que consideran la violencia machista una cuestión ideológica -así lo refleja el "Barómetro Juventud y Género" de la Fundación FAD que señala que 1 de cada 5 chicos de entre 15 y 29 años considera que la violencia de género no existe.

La ONG considera "vital la prevención de la violencia de género en edades tempranas para evitar situaciones de violencia tanto durante la adolescencia como en la edad adulta" y subraya que "trabajar con los adolescentes es fundamental para que dejen de normalizar roles y relaciones machistas". En este sentido, Save the Children destaca la importancia de una educación afectivo-sexual desde edades tempranas, un uso seguro y responsable de los entornos digitales, el desarrollo de recursos de atención integral con enfoque de infancia y adolescencia y de género y protocolos de detección y actuación en escuelas con perspectiva de género.