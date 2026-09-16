Sucesos
Cinco heridos en Lleida en una batalla campal con palos, armas blancas, machetes y katanas
Los implicados forman parte de la comunidad paquistaní de la ciudad
El Periódico
Cinco personas han resultado heridas en una pelea multitudinaria que ha tenido lugar este miércoles en la plaza dels Pagesos de Lleida. Lo ha adelantado 'El Caso' y lo han confirmado fuentes de los Mossos a la ACN. Los hechos han ocurrido alrededor de las seis de la mañana, cuando la policía ha recibido un aviso por un enfrentamiento entre un grupo de personas en esta zona de la ciudad, que ha acabado desplazándose hasta el Turó de Gardeny.
Según los Mossos, los participantes llevaban armas blancas, machetes, katanas y palos. Dos de los heridos han sido trasladados al hospital Arnau de Vilanova, donde han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente. Por el momento, no se ha practicado ninguna detención. Los implicados son miembros de la comunidad paquistaní.
La teniente de alcalde de Lleida, Cristina Morón, ha explicado a la emisora local UA1 que unas 15 personas han participado en este enfrentamiento, que podría estar relacionado con desavenencias por motivos laborales o de vivienda.
También ha indicado que los Mossos han llevado a cabo la búsqueda de los agresores, que han huido. Al mismo tiempo, ha desvinculado estos hechos de la pelea que tuvo lugar hace unas semanas en la zona del Parc sobre les Vies de la ciudad entre grupos de distintos orígenes.
Fuente: El Periódico
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