Investigación
Detenida una mujer tras la muerte por arma de fuego de un hombre en Málaga
La sospechosa fue localizada en el lugar del crimen, en el municipio de Pizarra, y las primeras investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas por tráfico de drogas
Laura Rubio
La Guardia Civil confirma la detención de una mujer como presunta responsable del homicidio de un varón en la población de Zalea, en el municipio malagueño de Pizarra, tras recibir un tiro en el pecho.
Según explican desde el Servicio de Emergencias 112, a las 13.55 horas de este lunes recibieron el aviso de que se había producido una agresión con arma de fuego y un hombre de entre 45 y 50 años había resultado herido. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, servicios sanitarios y un helicóptero.
A su llegada, los agentes localizaron a la presunta autora, que trataba de huir en un coche acompañada de menores. Según fuentes cercanas al caso, la sospechosa fue detenida en el lugar de los hechos, donde también localizaron el arma presuntamente utilizada en los hechos.
Disputa económica
Según estas fuentes consultadas por el periódico, las primeras pesquisas apuntan a una disputa económica entre ambos relacionada con deudas de dinero. Las investigaciones apuntan a que podría estar vinculado con el tráfico de sustancias estupefacientes.
Por el momento no han trascendido más datos de la víctima ni de las circunstancias del suceso. La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias del homicidio, así como el origen de la disputa.
Fuente: La Opinión de Málaga
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