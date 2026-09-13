Crimen en Pontevedra: detenido tras confesar el acuchillamiento mortal de su madre octogenaria

Crimen en Ponteareas, en Pontevedra. Un hombre de unos 60 años de edad, Joaquín P.C., ha sido detenido por presuntamente matar a su madre de 81 años, María Livia Conde Souto, en una vivienda de una céntrica calle de la localidad, la rúa dos Carballos, muy cerca de los juzgados. La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, se trasladó hasta el punto así como la comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver, que se produjo sobre las 17.30 horas. La víctima fue, al parecer, degollada con un arma blanca, hechos que tuvieron lugar al mediodía de este domingoLas distintas fuentes consultadas señalan que el presunto autor del homicidio ya ha sido detenido. Sin que hayan trascendido todavía más circunstancias de lo ocurrido, el hombre al parecer tiene problemas psiquiátricos y, tras el crimen, acudió al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y fue allí donde confesó los hechos.

Aunque residen en Ponteareas, la familia es oriunda de Covelo. El presunto autor del homicidio, electricista de profesión, se encargaba de cuidar a su madre, quien padecía dolencias y problemas de movilidad, turnándose al parecer con otro familiar. Sin que hayan trascendido todavía más circunstancias, el presunto agresor al parecer tiene problemas psiquiátricos y, tras el crimen, habría intentado autolesionarse. Algunas fuentes señalan que trató de tirarse de un puente o de alguna zona con altura en Ponteareas, motivo por el cual fue trasladado a la Unidad de Psiquiatría del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Allí fue donde confesó los hechos, dándose por parte de los medios sanitarios la alerta policial.

Con la información facilitada, en torno a las 14.30 horas la Guardia Civil se trasladó a la vivienda familiar de Ponteareas, un piso ubicado en el portal 8B de la citada rúa dos Carballos, en pleno centro, donde confirmaron que la confesión del hombre era real: encontraron efectivamente a la mujer muerta con una herida de arma blanca en la zona de la cabeza. El varón fue detenido en el propio centro sanitario vigués, donde permanecía a primera hora de esta tarde a la espera de ser trasladado a dependencias de la Guardia Civil, donde permanecerá hasta que sea puesto a disposición judicial.

Los investigadores de la Benemérita se desplegaron en la vivienda donde ocurrieron los hechos. Junto a los agentes de la Policía Judicial encargados de las pesquisas de esta clase de delitos, acudieron los de la Científica para recabar evidencias en la casa. Se dio aviso al Tribunal de Instancia de Ponteareas, movilizándose la comisión judicial y al médico forense. La plaza judicial de la Sección de Civil e Instrucción de guardia este domingo es la número 2. Entre las personas que acudieron hasta el punto estaba otro de los hijos de la mujer.

Mientras, el gobierno local de Ponteareas convocó a la ciudadanía a un minuto de silencio que tendrá lugar este lunes, a las 12.00 horas, ante el concello en señal de respeto y dolor por el trágico suceso. "Trasladamos as nosas condolencias e solidariedade á familia, así como a nosa repulsa ante calquera forma de violencia", trasladaron.

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"Se veía venir", afirman los vecinos

"Se veía venir", afirmaban esta tarde, tras el levantamiento del cadáver, vecinos del mismo edificio donde vivían el presunto agresor y la víctima mortal. Estos residentes contaron que madre e hijo residían en dicha dirección desde hacía aproximadamente un año. Habían cambiado de domicilio al parecer, cuentan, porque en su anterior edificio no tenía ascensor y lo necesitaban debido a las enfermedades y problemas de movilidad que sufría la octogenaria. Su relato es que había problemas con frecuencia y que en más de una ocasión habían escuchado a la mujer gritar que su hijo la quería "matar". "Ni ella ni él estaban bien", afirmaban sobre la situación familiar previa al violento desenlace.