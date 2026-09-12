Los Mossos detienen a 18 personas, diez menores, en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en Barcelona

La Diada acabó el viernes en Barcelona con 18 detenidos y nueve agentes de los Mossos heridos leves tras los disturbios protagonizados por manifestantes antifascistas que protestaban contra la marcha del grupo neonazi Núcleo Nacional, celebrada horas antes. La noche dejó varios contenedores ardiendo, lanzamientos de piedras, botellas y pirotecnia contra la policía y varias cargas de la Brimo para dispersar a los grupos que todavía permanecían en la zona.

Siete de los arrestados han pasado este sábado a disposición judicial y han quedado en libertad, según ha informado a l'ACN el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Las causas siguen abiertas por atentado contra la autoridad, daños o ambos delitos, en función de los hechos atribuidos a cada uno.

En total, los Mossos practicaron 18 detenciones, diez de ellas de menores de edad. Diecisiete arrestos -nueve menores y ocho mayores de edad- se produjeron en la zona de Arc de Triomf, mientras que el restante, también menor, tuvo lugar en la plaza de Cataluña.

Los momentos de mayor tensión se vivieron en el passeig de Sant Joan, después de que la contramovilización antifascista abandonara la plaza de Jacint Verdaguer, donde durante la tarde había tratado de impedir la marcha convocada por Núcleo Nacional. Un amplio dispositivo de los Mossos mantuvo separados durante horas a ambos grupos para evitar un enfrentamiento directo.

A un lado del cordón policial se concentraron unas 70 personas convocadas por el grupo neonazi bajo el lema "Catalanidad es Hispanidad". Al otro, más de un millar de manifestantes antifascistas rechazaban la presencia del grupo ultra y cargaban también contra el dispositivo policial. Algunos de ellos llamaron "traidores" a los Mossos por custodiar la movilización y permitir su celebración.

Contenedores quemados

La tensión se desplazó posteriormente hacia Arc de Triomf. Hacia las 20.00 horas, varios manifestantes prendieron fuego a tres contenedores entre el passeig de Sant Joan y la ronda de Sant Pere, mientras se intensificaban los lanzamientos contra la línea policial. Durante los incidentes se arrojaron piedras, botellas, pirotecnia y pintura contra los agentes, como pudo comprobar este diario. Nueve mossos resultaron heridos leves.

Los disturbios continuaron pasadas las 21.00 horas. Un grupo de unas 200 personas se desplazó hasta la confluencia del passeig de Sant Joan con la calle Ausiàs March, donde se lanzaron sillas de una terraza contra los furgones policiales y se prendió fuego a otro contenedor.

Los Mossos avanzaron entonces hacia los manifestantes, acompañados por furgones de la Brimo, y realizaron varias cargas para dispersarlos. La policía catalana sostiene que durante el dispositivo hubo un "uso puntual de la defensa para contener los intentos de sobrepasar la línea policial" y garantizar la seguridad de agentes y manifestantes.

La actuación policial ha abierto también un frente político. Junts y la CUP han reclamado explicaciones al Govern por lo que consideran un "uso desproporcionado de la fuerza", después de que los Mossos ya hubieran efectuado cargas antes de los altercados posteriores. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) se ha sumado a las críticas y ha denunciado en un comunicado que las detenciones fueron "irregulares" y que algunas de las personas arrestadas recibieron un trato "vejatorio".

Dos concentraciones enfrentadas

El origen de los altercados estuvo en las dos movilizaciones enfrentadas convocadas durante la tarde. Núcleo Nacional, un grupo neonazi, había citado a sus seguidores a las 18.00 horas en la plaza de Verdaguer. Según los datos de la Guardia Urbana, unas 70 personas secundaron la convocatoria.

La protesta provocó una respuesta antifascista mucho más numerosa. Unas 1.500 personas, según la Guardia Urbana, participaron en la movilización contra Núcleo Nacional y se desplazaron hasta las inmediaciones de Verdaguer con la intención de impedir el avance del grupo ultra.

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Los Mossos desplegaron decenas de agentes antidisturbios y furgones policiales y levantaron un cordón a la altura de la calle Mallorca para mantener separados a ambos grupos. El dispositivo evitó el choque directo entre las dos movilizaciones, pero la tensión acabó desplazándose hacia el passeig de Sant Joan y Arc de Triomf, donde se concentraron los incidentes que terminaron con los 18 arrestos.

Fuente: El Periódico