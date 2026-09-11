Consejos de la Policía de Palma para evitar robos en conciertos multitudinarios

Tenga sus pertenencias controladas, evite guardar el móvil o la cartera en los bolsillos traseros y desconfíe de los empujones o acercamientos inesperados. Son consejos de la Policía Nacional de Palma para evitar robos en conciertos multitudinarios después de que se hayan denunciado una oleada de delitos en algunos festivales de este verano. Dos individuos han ingresado en prisión por cometer siete robos con violencia entre el público que acudió a uno de estos eventos el pasado 29 de julio en Son Fusteret.

La Policía Nacional arrestó a principios de mes a dos individuos, un italiano y un colombiano, como presuntos autores de robos con violencia entre el público que disfrutaba del festival Elrow en Son Fusteret. La Policía había establecido un servicio especial de vigilancia en el recinto. Los agentes de servicio acudieron a un tumulto y encontraron a dos hombres forcejeando. Uno de ellos resultó ser un policía libre de servicio, que explicó que había visto al otro hombre que robaba una cadena de oro a un chico y se la daba a un cómplice, y este a su vez se la entregaba a una mujer.

El presunto ladrón fue arrestado, al igual que su supuesto cómplice, que había sido retenido por otros asistentes al concierto tras otro robo.

Posteriormente la Policía Nacional recibió una decena de denuncias por el robo de cadenas de oro durante el festival. Los investigadores achacan a los dos detenidos la comisión de al menos siete sustracciones. Tras ser conducidos a disposición judicial, los dos ingresaron en prisión.

La Policía alerta de la presencia de delincuentes que se aprovechan de las multitudes que acuden a esta clase de conciertos multitudinarios para cometer hurtos al descuido o robos con violencia. Por ello dan una serie de recomendaciones básicas de seguridad para los asistentes, en especial en los casos en que se produzcan aglomeraciones:

1.-No se descuide ni pierda de vista nunca sus efectos personales.

2.-Tenga sus pertenencias siempre controladas.

3.-Evite llevar la cartera o el móvil en los bolsillos traseros.

4.-Desconfíe de empujones, abrazos o acercamientos inesperados.

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"La mejor prevención es estar atento. Si notas cualquier comportamiento sospechoso, no dudes en llamar a la Policía", concluye.