La Guardia Civil de Murcia investiga a dos jóvenes por difundir vídeos sexuales, algunos grabados cuando la víctima era menor

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación ‘Yokais’, una investigación que ha permitido identificar a dos jóvenes vecinos de Málaga como presuntos autores de delitos relacionados con la revelación de secretos y la tenencia y difusión de pornografía infantil.

La investigación comenzó después de que una joven denunciara que varios vídeos de contenido sexual en los que aparecía habían sido difundidos sin su consentimiento en páginas web de acceso público.

Especialistas de Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de las pesquisas y comprobaron que parte de ese material había sido grabado cuando la denunciante era menor de edad, por lo que los hechos pasaron a investigarse también como posibles delitos de tenencia y distribución de pornografía infantil.

Los agentes identificaron como presunto responsable de la difusión a un joven de 25 años, antiguo compañero sentimental de la víctima.

Conductas similares con otras mujeres

La investigación permitió además detectar que el sospechoso habría llevado a cabo conductas similares con, al menos, otras seis mujeres con las que también había mantenido relaciones sentimentales.

Ante estos indicios, la Guardia Civil remitió las diligencias al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, al quedar los hechos encuadrados en el ámbito de la violencia de género.

La rápida actuación de los investigadores permitió preservar los archivos que permanecían disponibles en Internet antes de que pudieran ser eliminados.

Hasta el momento, la operación se ha saldado con la investigación del joven de 25 años como presunto autor de delitos de revelación de secretos y de tenencia y difusión de pornografía infantil.

También ha sido investigado un segundo joven, de 26 años, al que presuntamente se enviaron algunos de los vídeos de carácter sexual. En su caso, se le atribuye un posible delito de tenencia de pornografía infantil.

Un teléfono móvil, bajo análisis

Durante la investigación, la Guardia Civil ha intervenido un teléfono móvil que será sometido a un análisis técnico para determinar el alcance de los hechos y comprobar si existen otras posibles víctimas.

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La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar cualquier difusión no consentida de imágenes o vídeos de carácter sexual y recomienda conservar, siempre que sea posible, pruebas como enlaces, capturas de pantalla o mensajes, evitando al mismo tiempo reenviar ese contenido a terceras personas.

Fuente: La Opinión de Murcia