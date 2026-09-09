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Investigación en Santa Lucía de Tirajana

Detienen a un hombre por apuñalar a su pareja en Gran Canaria

La víctima permanece ingresada con pronóstico reservado en un centro hospitalario tras ser atacada. El varón ya se encuentra bajo custodia de la Guardia Civil

Un coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Un coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / Mariscal / EFE

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EP

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 40 años ha sido detenido en la madrugada de este miércoles por la Guardia Civil tras presuntamente apuñalar a su pareja, de 38, en su domicilio de Santa Lucía de Tirajana, en el sureste de Gran Canaria.

Los hechos se produjeron a altas horas de la madrugada, según informó la Delegación del Gobierno en Canarias a Europa Press. V. A. P. C., de nacionalidad española al igual que la víctima, llamó a las autoridades para informar de que había apuñalado a su pareja con un cuchillo en el interior de su vivienda, situada en la calle Teno y a escasos metros del centro comercial de Vecindario.

En cuestión de minutos acudieron al lugar varias patrullas de la Guardia Civil, que confirmaron que la mujer presentaba varias heridas por arma blanca, por lo que dieron aviso a los servicios médicos.

Homicidio en grado de tentativa

Ambulancias de soporte vital básico y avanzado acudieron al domicilio y los sanitarios comprobaron el estado de la víctima. Tras verificar la gravedad de las lesiones, la trasladaron hasta un centro hospitalario de la Isla, donde permanece ingresada con pronóstico reservado.

Por su parte, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Se investiga el suceso como un posible caso de violencia machista debido a la relación sentimental que unía a la afectada con el agresor confeso.

Dada de alta en VIOGEN

La víctima, según matiza la Delegación del Gobierno, se encuentra dada de alta en el sistema VIOGEN, si bien con otro autor y con una Valoración Policial de Evolución del Riesgo (VPER) de carácter bajo.

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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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