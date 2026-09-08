Accidente Grave
Cuatro heridos, dos graves, por una explosión en un edificio de Barcelona
De las cuatro víctimas dos están estado grave y han sido trasladadas al hospital tras el suceso
EFE
Cuatro personas han resultado heridas por una explosión en una joyería ubicada en los bajos de un inmueble de la calle Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) que, según las primeras informaciones, podría deberse a una acumulación de gas.
El jefe de intervención, el subinspector Gerard Valls, ha explicado que, a causa de la explosión, el forjado de una de las habitaciones del piso superior a la joyería ha colapsado y ha sido necesario desalojar tanto el edificio afectado como los colindantes de ambos lados.
Los servicios de emergencias han recibido a las 17:20 horas la alerta de la explosión, a causa de la cual cuatro personas han resultado heridas, dos se encuentran en estado grave, una menos grave y otra ha sido ya dada de alta.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha desplegado diez ambulancias, ha trasladado en estado grave a una mujer al Hospital Parc Taulí de Sabadell y a un hombre, también grave, al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Aunque los bomberos todavía no tienen sus conclusiones definitivas de la causa de la explosión, sus primeras sospechas apuntan a una acumulación de gas como causa del suceso.
Los bomberos han utilizado sensores especiales para casos de estructuras colapsadas y perros hasta comprobar que no había ninguna persona atrapada bajo los escombros.
Al acabar las tareas de desescombro, se ha podido autorizar el regreso de los vecinos de los tres inmuebles a sus viviendas, excepto los del local afectado por la explosión, los bajos y el primer piso más afectado.
Por su parte, Protección Civil ha activado en fase de prealerta el plan especial de emergencias PROCICAT.
El dispositivo cuentó además con el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Cerdanyola para evaluar la afectación estructural del edificio, así como con técnicos de la compañía suministradora de gas para inspeccionar las instalaciones e investigar el origen de la deflagración.
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