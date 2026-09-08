La jueza del Tribunal de Instancia de Santiago informa a favor del indulto total del maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois

La magistrada de la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santiago ha informado favorablemente a la concesión del indulto total de la pena de prisión al maquinista del Alvia que descarriló en Angrois el 24 de julio de 2013. El conductor fue condenado a dos años y seis meses de prisión por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones, todos ellos por imprudencia grave.

Como alternativa, en caso de que no se atienda la petición de indulto total, la jueza se muestra también favorable a perdonar la parte de la condena que excede de los dos años. Esa reducción abriría la puerta a que el maquinista, Francisco Garzón Amo, pudiera solicitar la suspensión de la ejecución de la pena de prisión.

La magistrada, María Elena Fernández —que fue precisamente la que lo condenó en primera instancia— , sostiene en su informe que concurren "razones de justicia y equidad" para acceder a la petición. Entre los argumentos que expone figura que el condenado no tenía antecedentes penales, que la responsabilidad civil correspondiente a las cantidades ya liquidadas ha sido satisfecha "en su totalidad o prácticamente en su totalidad" por QBE, aseguradora de Renfe, y que el maquinista se encuentra ya jubilado. A juicio de la jueza, el pronóstico de que pueda volver a delinquir es, por ello, "prácticamente nulo".

El informe recuerda que la conducta por la que fue condenado se produjo en un espacio de tiempo muy reducido, cuando el maquinista perdió la atención sobre la marcha del tren mientras mantenía una conversación telefónica con el interventor. Aunque la llamada versaba sobre una cuestión profesional, no revestía urgencia y coincidió con la aproximación a la curva de A Grandeira, donde el convoy debía reducir de forma brusca su velocidad.

La magistrada no resta gravedad a esa imprudencia, pero introduce también en su valoración las circunstancias que rodearon al accidente. Recuerda que la sentencia de primera instancia, cuyos hechos probados mantuvo posteriormente la Audiencia Provincial, apreció la existencia de deficiencias en la señalización del tramo y la ausencia de medidas de seguridad capaces de reducir el riesgo ante un exceso de velocidad como el que se produjo.

Según subraya la jueza, esa consideración no quedó descartada en la resolución de apelación, pese a que finalmente no se tradujo en la condena de la persona que había sido acusada por las deficiencias de seguridad en la línea.

Otro de los elementos que tiene en cuenta es la actitud mantenida por el maquinista desde el accidente. La magistrada alude a su "profundo pesar" por el daño causado a las víctimas y sus familias, una actitud que, señala, quedó patente desde los primeros momentos posteriores al siniestro y se mantuvo durante la instrucción y el juicio.

El informe pone además el foco en la posición de los afectados por la tragedia. De acuerdo con la magistrada, las víctimas que formalizaron su postura sobre la petición de indulto se pronunciaron "mayoritariamente a favor". Algunas de ellas alegaron, según recoge el documento, que la "condena moral" que acompañará al maquinista será de por vida con independencia de que llegue o no a ingresar en prisión.

La jueza considera, en este contexto, que el cumplimiento efectivo de la pena tendría escasa utilidad desde el punto de vista de la reinserción. Aunque reconoce que la prisión cumple una función de prevención general y contribuye a trasladar a la sociedad y a las víctimas que los delitos no quedan impunes, entiende que en este caso no tendría una finalidad específica de resocialización ni serviría para evitar una eventual reiteración delictiva.

La magistrada firma este auto, con fecha del 7 de septiembre, una semana después de que el fiscal jefe del área de Santiago, Antonio Roma, se mostrase a favor de un indulto parcial por "relevantes razones de justicia y equidad".

El sindicato de maquinistas (Semaf) promovió la solicitud de indulto ante el Ministerio de Presidencia para Francisco Garzón, petición que en este momento se encuentra en tramitación. Este escrito de Fiscalía se dirigía al Juzgado de lo Penal número 2, que tiene que resolver sobre el ruego. En su escrito, el fiscal del área apoyaba la petición de indulto parcial, pero descartaba que deba ser una gracia total. Ahora, en su auto, la jueza informa favorablemente del indulto total de la pena de prisión, y subsidiariamente, del indulto de la condena en lo que excede a los dos años que permitirían la suspensión condicional de la pena de prisión.

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El informe favorable al indulto ha sido remitido al Ministerio de Justicia junto con el resto de la documentación recabada por el órgano judicial. La decisión definitiva sobre la concesión del indulto corresponde al Gobierno.