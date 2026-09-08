Más de una tonelada de coca en un cargamento de cocos: la Guardia Civil incauta un gran alijo escondido en un camión en Sevilla

Escondidos entre un cargamento de cocos. Así viajaban los 1.283 kilos de cocaína que la Guardia Civil ha incautado en Sevilla, tal como han informado fuentes oficiales este martes. Los agentes lograron interceptar la droga justo en la recepción, así como "dinero en efectivo y diversos dispositivos electrónicos" en dos registros domiciliarios practicados en la provincia. Asimismo, en el marco de esta operación desarrollada junto a la Agencia Tributaria se han arrestado a dos personas "por un presunto delito de tráfico de drogas".

"La operación se inició en diciembre del año pasado, cuando los investigadores detectaron una empresa localizada en Dos Hermanas que parecía estar siendo utilizada para introducir drogas en España", detallan desde la Benemérita. "A continuación, se identificó un contenedor marítimo que resultaba sospechoso, por lo que se estableció un estrecho dispositivo de seguimiento".

Teniendo ya identificado el container en cuestión, "se organizó un operativo para interceptarlo justo cuando el transportista iba a hacer la entrega de mercancía en una nave", señalan desde el Instituto Armado. Según estas mismas fuentes oficiales, la droga viajaba "escondida al fondo del remolque del camión que transportaba la carga y oculta en la parte baja de los palés", dentro de un cargamento con cocos.

"Con esta actuación se ha logrado evitar la distribución de un gran alijo de droga y asestar un importante golpe a las redes de narcotráfico", subrayan desde la Guardia Civil. Hasta el momento se han detenido a dos personas presuntamente vinculadas con la mercancía de cocaína, "si bien la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones", aclaran desde la Benemérita.

Uno de los detenidos en la operación en la que se ha intervenido 1.283 kilos de cocaína en Sevilla. / Guardia Civil

Más coca que hachís en Sevilla

Las incautaciones de cocaína superaron por primera vez desde que hay registros a las de hachís en la provincia de Sevilla en 2025. Las aprehensiones registradas en el Informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) revelan el sorpasso a pesar de que ambas han sufrido sendas caídas.

Según el informe, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lograron hacerse con 5.417,704 kilos de cocaína solo en territorio hispalense durante el pasado año. Esto representa un 21,15% de lo interceptado en Andalucía y un 7,04% del total nacional. Sin embargo, es un 26% menos que en 2024, cuando se incautaron 7.420 kilos de esta droga.

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Por primera vez desde que se elabora este informe en el CITCO, la cocaína supera al hachís. Las aprehensiones de costo cayeron en el último año un 65%. El dato se fijó en 4.330,516 kilos, solo el 2% de lo incautado en Andalucía y el 1,68% del total nacional. Es la cifra más baja desde hace una década.

Fuente: El Correo de Andalucía