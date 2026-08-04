Investigación en Curso
Muere un hombre al caer de un cuarto piso tras un aviso por violencia de género en Navarra
La Policía Foral investiga las circunstancias de la muerte, ocurrida durante las fiestas patronales de la localidad
EFE
Un vecino de Estella (Navarra) ha muerto esta madrugada en la localidad tras precipitarse desde una vivienda a la que habían acudido agentes de la Policía Municipal después de recibir un aviso por un presunto caso de violencia de género.
Según han informado a EFE este martes fuentes del consistorio, los hechos ocurrieron sobre las 2:45 horas, cuando la Policía Municipal recibió un aviso de SOS Navarra por un presunto episodio de violencia de género en un domicilio situado en la plaza de Santiago.
A su llegada al lugar, los agentes localizaron al varón en el suelo con lesiones irreversibles, según las mismas fuentes, que han señalado que, al estar la localidad en plena celebración de sus fiestas patronales, en ese momento la plaza de Santiago se encontraba "muy concurrida" con asistentes a un concierto.
Tras el suceso, la zona fue asegurada y se procedió al desalojo de la plaza de Santiago, con ayuda de miembros de la Peña La Bota, organizadores del evento musical.
La Policía Judicial de la Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
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