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Guardias civiles denuncian la falta de medios y de previsión tras la crisis de Ceuta y piden un gran acuerdo político

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A PIE DE CALLE | La policía lleva a los migrantes a la frontera en coche

Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España).

Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

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EP

MADRID

La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) ha denunciado la falta de medios, la falta de previsión y la falta de solidaridad europea, tras la crisis migratoria desatada en Ceuta, y ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos a trabajar juntos para que esto no vuelva a repetirse.

A través de un comunicado publicado este domingo, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil ha hecho balance de una semana "devastadora", que ha vuelto a retratar las condiciones en las que trabajan los guardias civiles.

Según ha advertido la organización, los guardias civiles sufren servicios interminables sin relevos suficientes, se enfrentan al rescate de cadáveres, también de menores, sin apoyo psicológico estructurado, afrontan agresiones al interceptar entradas por el vallado y un ven una absoluta falta de previsión en los despliegues.

"Los compañeros de los GRS (Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil) y de otras unidades llegaron concentrados a Ceuta sin que estuviera garantizado ni siquiera el avituallamiento básico", ha denunciado la asociación.

Para AUGC, la falta de planificación ha quedado retratada, ya que existían avisos previos, se conocía el alcance de la sentencia del Tribunal Supremo y aun así la frontera se enfrentó a la crisis con los mismos medios de siempre.

Por ello, AUGC ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos, sin excepción, para trabajar juntos en un gran acuerdo que garantice que episodios como este no vuelvan a repetirse y que, si se producen, la respuesta del Estado sea rápida, coordinada y con un mando único.

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"La frontera sur de España es la frontera sur de Europa. Protegerla, y proteger a quienes la protegen, no es una cuestión de siglas: es una cuestión de Estado", concluye el comunicado.

Fuente: El Periódico

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