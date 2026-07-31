A prisión el detenido por la muerte de un hombre en Málaga que desapareció durante la pandemia

Un juzgado de Málaga ha ordenado el ingreso en prisión del hombre detenido el pasado martes como presunto autor de la muerte de otro cuya desaparición investigaba la Guardia Civil desde el año 2020. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al arrestado se le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio y el juez de guardia ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza. Las fuentes han precisado que se ha acogido a su derecho a no declarar ante el titular de la plaza número 8 de Instrucción de Málaga, aunque la causa será instruida por la plaza 14.

El hallazgo fortuito de un cráneo en una urbanización del municipio en junio del año pasado fue definitivo para impulsar la investigación que el instituto armado inició en abril de 2020, en plena pandemia, tras la extraña desaparición de Francisco José Agüera, un vecino de Coín de 59 años. Dos operarios municipales encontraron la calavera en una arqueta cuando realizaban tareas de desbroce en una parcela del ayuntamiento ubicada en el entorno de la calle Antequera. Estaba en el interior de una bolsa de plástico, todavía conservaba un mechón de pelo y le faltaba un diente.

Como es habitual en estos casos, los investigadores estudiaron todas las denuncias activas por personas desaparecidas y los análisis de ADN confirmaron en febrero de este año que los restos de la arqueta correspondían a Agüera, al que su entorno perdió todo rastro en plena pandemia. Esto encarriló las pesquisas y la Guardia Civil puso el foco sobre el sospechoso, que finalmente ha sido detenido esta semana. Durante los interrogatorios confesó a los agentes la ubicación de los restos junto a uno de los caminos de acceso a las canteras de Alhaurín de la Torre.

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Se trata la sexta muerte violenta que trasciende en la provincia de Málaga en lo que va de mes de julio. Las cinco anteriores fueron mujeres, cuatro de ellas víctimas de asesinatos machistas en los municipios de Antequera, Rincón de la Victoria y Mijas, este último con dos fallecidas, madre e hija. El último caso, la semana pasada en Benahavís, se le atribuye a un conocido de la víctima que ha sido detenido hoy por la Guardia Civil tras diez días de búsqueda.

Fuente: La Opinión de Málaga