El juez rechazó alejar de sus hijos a la mujer asesinada en Barcelona tras la denuncia por maltrato de su marido.

A principios de julio, Camila, la mujer asesinada por su pareja este martes en la vivienda familiar de la calle de Andrade de Barcelona, fue denunciada por su pareja y posterior asesino por haberlo maltratado a él y a sus dos hijos, de 4 y 8 años. En este procedimiento, la Fiscalía de Barcelona pidió al juzgado una orden de alejamiento de la mujer respecto a los niños, a los únicos que consideró que se les debía proteger de una "preocupante situación familiar". Finalmente, este jueves se ha sabido que el juzgado de Violencia contra la Infancia de Barcelona denegó la medida.

En un comunicado, la fiscalía ha expresado "su más profunda repulsa" por el feminicidio y ha recordado que la investigación judicial sigue su curso. Pese a ello, el ministerio público se ha referido al anterior procedimiento que afectaba a la mujer asesinada, que fue detenida hace dos semanas por los Mossos d'Esquadra tras recibir una denuncia por maltrato por parte de su marido –que mantenía con ella una relación muy conflictiva– por supuestamente haber agredido a él y a sus hijos. En concreto, la fiscalía subraya que el objetivo de este procedimiento era "concreto y limitado" a la denuncia del padre por "presuntos episodios de violencia ejercida por la madre sobre los dos hijos menores de edad". "No correspondía en ese procedimiento determinar la eventual existencia de otras formas de violencia en el ámbito de la pareja", señala el ministerio fiscal y añade que su intención estaba orientada exclusivamente a la protección de los dos niños".

Preservar a los menores

"La preocupación del ministerio fiscal no respondía únicamente a la investigación de unos hechos concretos, sino a la necesidad de evitar que los menores continuaran expuestos a un contexto familiar que, conforme a los datos disponibles en ese momento procesal, podía resultar perjudicial para su seguridad y para su adecuado desarrollo", señala el comunicado. De ahí, explican, que reclamarn una orden de alejamiento de la madre y que esta tuviera una "alternativa habitacional".

La fiscalía subraya que se quería "preservar a los niños de una situación de convivencia familiar que consideraba objetivamente preocupante mientras continuaba la investigación judicial". El juzgado denegó la medida y la fiscalía recurrió al considerar que "persistía una situación de riesgo para los menores que justificaba una respuesta cautelar". No ha dado tiempo a resolver el recurso que la mujer fue asesinada por el padre de sus hijos.

Crimen con gran violencia

"La Fiscalía Provincial de Barcelona desea subrayar que su actuación respondió exclusivamente al cumplimiento de su deber constitucional de proteger a los niños, niñas y adolescentes cuando aprecia indicadores que aconsejan extremar las medidas de cautela. Ese deber exige mantener una valoración propia del riesgo y promover las medidas de protección que se consideren necesarias cuando el interés superior del menor así lo requiere", concluye el comunicado.

Según han explicado los Mossos d'Esquadra, no constaban órdenes de alejamiento en vigor en el ámbito de la pareja ni denuncias previas por violencia machista. El pasado martes, el hombre asesinó a su pareja en el domicilio familiar con gran violencia, ya que le atestó media docena de cuchilladas. Su hijo mayor, de 8 años, y una vecina que entró a auxiliar a la familia fueron testigos de la atroz escena. Horas más tarde, el agresor se entregó a los Mossos. Se espera que este viernes pase a disposición judicial.

El caso arroja muchas preguntas sobre lo que realmente sucedía en el seno de la pareja y, sobre todo, si la mujer fue víctima de otros episodios de violencia que no fueron detectados ni por el entorno ni por la policía catalana ni por los servicios de salud. El día de los hechos, el hombre aparcó su coche, subió al piso y asestó media docena de puñaladas a su mujer, algunas de ellas en el cuello.