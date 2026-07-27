Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MANIFESTACIÓN 26J MALLORCAAlfonso Rodríguez DESCARTA DIMISIÓNTEMPLO VARIATS CIERRAACREDITACIONES PLAYA PALMA ECLIPSEXAVI HURTADO FÓTOGRAFO MANIFESTACIÓN 26J
instagramlinkedin

Sucesos

Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Zamora

La presunta agresora quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial

Cuartel Guardia Civil Toro

Cuartel Guardia Civil Toro / Rocío Gato / LZA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rocío Gato

Toro

Una mujer fue detenida el pasado domingo en la localidad de Toro (Zamora) como presunta autora de un delito de violencia doméstica, después de que, supuestamente, acuchillara a su marido en el pecho durante una discusión en un domicilio situado en una céntrica calle de la localidad.

Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió una herida que, según las primeras informaciones, reviste carácter leve. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios, que atendieron al herido y lo trasladaron para recibir asistencia médica.

Noticias relacionadas

La presunta agresora pasó a disposición judicial durante la mañana del lunes 27 de julio. Tras prestar declaración ante la autoridad judicial, quedó en libertad con cargos mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Fuente: La Opinión de Zamora

TEMAS

  • Guardia Civil
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Once heridos en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura
  2. La Policía clausura un restaurante de Sant Llorenç donde malvivían 15 trabajadores que trabajan 13 horas sin días libres
  3. Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
  4. El túnel de Sóller, cerrado tras volcar un quad con dos turistas
  5. Una mujer sufre la rotura de los dos brazos y graves lesiones en el pecho al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga
  6. Un incendio forestal quema media hectárea de pinar en Cala Murada, en Manacor
  7. Juicio al exjefe de Traumatología de Son Espases: 'Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho
  8. Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença

Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Zamora

Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Zamora

La víctima de la supuesta estafa del exjugador del Mallorca Julio Álvarez ratifica la denuncia en Palma

Apuñalado en el cuello tras defender a una mujer de una agresión de su expareja en Alicante

Apuñalado en el cuello tras defender a una mujer de una agresión de su expareja en Alicante

Detenido un turista británico por arrancar un dedo de un mordisco a su suegro en un hotel de sa Coma

Detenido un turista británico por arrancar un dedo de un mordisco a su suegro en un hotel de sa Coma

Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 120 atendidos por Emergencias

Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 120 atendidos por Emergencias

Un incendio en la catenaria del metro de Barcelona obliga a cerrar el Clot y desalojar Glòries

Absuelto un hombre que estaba acusado de violar a una discapacitada en Son Servera

Sorprenden in fraganti a tres ladrones cuando forzaban un coche con dos niños dentro para robar en el mirador de s'Entreforc en Escorca

Sorprenden in fraganti a tres ladrones cuando forzaban un coche con dos niños dentro para robar en el mirador de s'Entreforc en Escorca
Tracking Pixel Contents