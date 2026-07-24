El rey participa en el comité estatal de coordinación ante la emergencia por los incendios
La casa real ha informado que Felipe VI se trasladará al centro de operaciones de la Comandancia General de Baleares
El rey ha participado por videoconferencia en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) del Plan Estatal de Emergencias ante la gravedad de la situación de los incendios en tres comunidades españolas, tras hablar con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y los presidentes autonómicos de las tres regiones afectadas.
Felipe VI, que se encuentra en Palma de Mallorca, sigue con preocupación la evolución de los incendios en estas comunidades y por los que el Gobierno ha declarado la emergencia nacional.
Casa real ha informado este viernes de que el rey se trasladará al centro de operaciones de la Comandancia General de Baleares para participar en el Cecod.
Esta tarde, ha hablado con Grande-Marlaska, así como con los presidentes autonómicos Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) para interesarse por la evolución de los incendios que afectan a estas regiones, algunos de ellos fuera de capacidad de extinción.
Asimismo, Felipe VI está manteniendo conversaciones telefónicas con los alcaldes de los municipios afectados de estas comunidades.
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