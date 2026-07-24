Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
REY EN MALLORCA CON PROHENSECLIPSE SOLAR EN MALLORCAJÓVENES LADRONES PART FORANAMADÓ PERETA RESPONDE PSOESUPERMERCADO ASIÁTICO EN PALMAMETEREOLOGÍA MALLORCA
instagramlinkedin

En Villarrobledo

Un hombre se atrinchera en su vivienda en Albacete con una escopeta

Ha sido el hermano del atrincherado quien ha dado la voz de alarma

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Toledo

Un hombre, del que se desconocen más datos, se ha atrincherado este viernes en su vivienda de Villarrobledo (Albacete) con una escopeta, ante lo cual se ha desplazado la Guardia Civil para hacerse cargo de la situación.

Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han informado a EFE de que ha sido el hermano del atrincherado quien ha dado la voz de alarma de que su hermano le ha echado de la vivienda, ante lo cual se ha movilizado la Unidad Especial de Intevención (UEI) de la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Estas mismas fuentes han señalado que el hombre atrincherado tiene una escopeta en su vivienda, porque es cazador, y que ha lanzado un disparo al aire.

TEMAS

  • Guardia Civil
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía de Palma encuentra en el aparcamiento de Son Llàtzer un coche y unos neumáticos sustraídos
  2. Policías y guardias buscaron durante dos horas el cadáver de la víctima del atropello de Cala Mesquida, que estaba oculto bajo la garriga
  3. Una mujer sufre la rotura de los dos brazos y graves lesiones en el pecho al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga
  4. Los detenidos por pegar e intentar violar a una chica en Playa de Palma son tres hermanos
  5. Juicio al exjefe de Traumatología de Son Espases: 'Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho
  6. Controlado un incendio en el Puig de sa Bassa, en Son Servera
  7. Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença
  8. El pitbull ciego atacó a la mujer en Palmanyola al asustarse por el paso de un camión de recogida de cartón

Alarma al caer un coche cuatro metros y pararlo la vegetación en el mirador de na Burguesa

Tres detenidas por saquear 20.000 euros al anciano al que ayudaban en su casa de Palma

Tres detenidas por saquear 20.000 euros al anciano al que ayudaban en su casa de Palma

Un hombre se atrinchera en su vivienda en Albacete con una escopeta

Un hombre se atrinchera en su vivienda en Albacete con una escopeta

Investigados siete encargados de comercios en la Playa de Palma donde intervienen 1.600 prendas falsificadas

Investigados siete encargados de comercios en la Playa de Palma donde intervienen 1.600 prendas falsificadas

La banda de jóvenes ladrones cometió 18 robos en cinco pueblos de Mallorca

La banda de jóvenes ladrones cometió 18 robos en cinco pueblos de Mallorca

Libertad para la pareja detenida tras hallar a una niña de dos años sola, con los pañales sucios y en condiciones insalubres en Alicante

Libertad para la pareja detenida tras hallar a una niña de dos años sola, con los pañales sucios y en condiciones insalubres en Alicante

La Audiencia de Barcelona deniega por segunda vez la libertad del padre acusado de maltratar a su bebé

La Audiencia de Barcelona deniega por segunda vez la libertad del padre acusado de maltratar a su bebé

Unas orcas hunden un velero a 1,3 millas de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña

Tracking Pixel Contents