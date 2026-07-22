SUCESOS
Muere un trabajador en un accidente en los talleres de Renfe en Villaverde (Madrid)
El suceso tuvo lugar durante unos trabajos de mantenimiento en la Base de Mantenimiento Integral de Renfe en Madrid, donde se investigan las causas
Gloria Barrios
Un trabajador falleció este miércoles y otros dos resultaron heridos de diversa consideración en un accidente laboral en la Base de Mantenimiento Integral (BMI) en Villaverde (Madrid).
Según informó Renfe en un comunicado, el accidente se produjo en el transcurso de unos trabajos de mantenimiento, por causas que están siendo investigadas.
De una empresa contratista
El empleado muerto pertenecía a una empresa contratista que prestaba servicio en la planta.
Renfe lamentó el fallecimiento y trasladó sus condolencias a sus familiares, compañeros y allegados.
Aparte de las diligencias policiales y judiciales abiertas, la compañía llevará a cabo una investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar sus causas, con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a producirse en el futuro.
Fuente: El Periódico de España
- La Policía de Palma encuentra en el aparcamiento de Son Llàtzer un coche y unos neumáticos sustraídos
- Policías y guardias buscaron durante dos horas el cadáver de la víctima del atropello de Cala Mesquida, que estaba oculto bajo la garriga
- Piden 7,5 años de cárcel para un concejal de Valldemossa por estafar 200.000 euros a su padre enfermo
- Una mujer sufre la rotura de los dos brazos y graves lesiones en el pecho al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga
- Los detenidos por pegar e intentar violar a una chica en Playa de Palma son tres hermanos
- Juicio al exjefe de Traumatología de Son Espases: 'Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho
- Controlado un incendio en el Puig de sa Bassa, en Son Servera
- Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença