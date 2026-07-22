Sucesos
Las dos jóvenes motoristas fallecidas en el accidente de Formentera son portuguesas
La Guardia Civil confirma que las víctimas nacieron en 1995 y 1994 y mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del siniestro
Jessica Merodio
La Guardia Civil ha confirmado que las dos jóvenes fallecidas en el accidente de tráfico ocurrido este miércoles por la mañana en Formentera son de nacionalidad portuguesa. Según han informado desde la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil (OPC), las víctimas habían nacido en 1995 y 1994.
"Estamos a la espera de conocer más datos de la investigación”, señalan además desde la Guardia Civil con respecto a este accidente mortal, que se produjo sobre las 11.20 horas en la salida de la Savina hacia el Parque Natural de ses Salines, en la carretera de es Pujols. Las dos jóvenes circulaban en la misma motocicleta cuando se produjo la colisión con un taxi, según la información facilitada inicialmente por los servicios de emergencias.
A la llegada de los equipos sanitarios del 061, una de las afectadas presentaba signos incompatibles con la vida. La otra se encontraba en parada cardiorrespiratoria y, pese a los esfuerzos de los sanitarios por estabilizarla, también falleció en el lugar.
En un primer momento, desde la OPC se informó de que las dos fallecidas iban indocumentadas y que los agentes estaban realizando gestiones para identificarlas. La confirmación de su nacionalidad y de sus años de nacimiento supone el primer dato oficial que trasciende, aunque la investigación continúa abierta.
La Guardia Civil trabaja ahora para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar cómo se produjo la colisión entre la moto en la que viajaban las dos jóvenes y el taxi.
La Asociación de Taxistas de Formentera ha señalado, siempre a la espera del atestado de la Guardia Civil, que la motocicleta habría invadido el carril contrario y habría impactado contra la parte frontal del taxi. Aseguranque el taxista es "un conductor experimentado".
Por el momento, la investigación oficial sigue en curso y será el atestado de la Guardia Civil el que determine las causas del accidente.
Fuente: Diario de Ibiza
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