Crimen
La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén
La principal hipótesis apunta a un robo tras hallarse indicios de que la vivienda fue forzada, aunque la investigación sigue abierta
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Europa Press
La Guardia Civil investiga el presunto asesinato de una mujer de 86 años en el municipio jiennense de Alcaudete, hallada fallecida en su domicilio en la madrugada de este sábado 18.
Según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press, efectivos del Cuerpo se encuentran trabajando en el lugar de los hechos y la investigación continúa abierta.
De este modo, Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado la "muerte violenta" de esta mujer, descartando muerte por violencia de género y, en principio, la hipótesis que cobra más fuerza dentro de la investigación, que ésta abierta, es la del robo, puesto que "al parecer hay signos de que la vivienda haya sido forzada".
- La Policía de Palma encuentra en el aparcamiento de Son Llàtzer un coche y unos neumáticos sustraídos
- Piden 7,5 años de cárcel para un concejal de Valldemossa por estafar 200.000 euros a su padre enfermo
- Hallan el cadáver de una anciana de 78 años que llevaba un mes muerta en su casa en Palma
- Los detenidos por pegar e intentar violar a una chica en Playa de Palma son tres hermanos
- Controlado un incendio en el Puig de sa Bassa, en Son Servera
- La sobrina del exalcalde de Alcúdia: 'Lo tiró al suelo, le pegó una paliza y le robó la cartera y un sobre con dinero
- Dos detenidos por violar con sumisión química a su compañera de piso en s'Arenal
- Una mujer, en estado crítico tras precipitarse de un cuarto piso en Palma