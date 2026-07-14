En Benetússer
Se desploma un edificio de tres plantas en Valencia
Los vecinos fueron desalojados a tiempo, por lo que no hay que lamentar víctimas
Todo apunta a que el comienzo de unas obras en la parcela de al lado han causado el colapso
Lucía Prieto / Ada Dasí
Un edificio de tres plantas se ha desplomado este martes por la noche en Benetússer. Según ha podido saber Levante-EMV, los vecinos han sido desalojados a tiempo, por lo que no hay que lamentar víctimas.
Tal como cuentan los vecinos, el edificio ha empezado a caer desde el primer piso y, en cuestión de segundos, se ha venido abajo sobre sí mismo. Se trata de una finca de tres alturas situada en la Plaza 25 de Abril esquina con la calle Pintor Sorolla, muy próxima a la salida del túnel de Alfafar.
Los vecinos se encontraban ya desalojados de la finca debido a una nueva construcción que se está construyendo al lado. La excavación del agujero de la nueva obra habría afectado a la finca y, por este motivo, se procedió al desalojo de todas las viviendas esta misma semana.
Fuente: Levante - EMV
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