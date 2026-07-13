Investigación abierta
Muere una mujer de 60 años en un incendio en Barcelona
El fuego ha afectado al cuarto piso del inmueble situado en el número 102 de Comte Borrell
Redacción
Una mujer de 60 años ha muerto este lunes en un incendio que ha tenido lugar en una vivienda del Eixample de Barcelona. Los bomberos han recibido un aviso por fuego poco después de las 4 de la madrugada y han desplazado 13 dotaciones al lugar, un edificio situado en el número 102 de la calle del Comte Borrell.
Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, se desconocen las causar del incendio, que se están investigando. El fuego se ha originado en uno de los pisos de la cuarta planta del inmueble.
Cinco heridos menos graves
Efectivos sanitarios y del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han atendido a la víctima al llegar al lugar del incendio, pero no han logrado reanimarla. Cinco personas en estado menos grave han sido trasladadas a un centro hospitalario.
Al lugar han acudido también agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos. Estos últimos han asumido la investigación con la que se intentara determinar las causas del incendio.
Fuente: El Periódico
- Un incendio de dos camiones tráiler en Mercapalma causa una gran cortina de humo y pone en alerta al aeropuerto de Palma
- El Ico apuñala a un hombre y arrastra y corta a la fuerza el pelo a su mujer con un cuchillo en Son Banya
- La Guardia Civil investiga a un conductor de 19 años por circular de forma temeraria por la Vía de Cintura
- Condenado un vigilante por robar dinero 29 veces de un furgón blindado en Palma
- La jueza dice que el Ico «es un peligro para cualquiera que se cruce con él»
- El fuego en Mercapalma obliga al desalojo de Son Banya
- Un incendio en una finca cerca de Son Sardina obliga a cerrar el metro de Palma durante más de cuatro horas
- La empresa de logística afectada por el incendio de cinco camiones en Mercapalma tasa los daños en 800.000 euros