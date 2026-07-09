Sucesos
Detienen a la pareja de una de las dos fallecidas halladas en Málaga como presunto autor de los hechos
El varón, de 56 años, se trata de la pareja sentimental de la madre de 61 años, cuyo cuerpo fue encontrado junto al de su hija con lesiones de arma blanca
La Opinión
Un hombre ha sido detenido en relación al crimen de dos mujeres, madre e hija, que fueron apuñaladas en Mijas (Málaga). El arrestado, de 56 años, se trata de la pareja de una de las víctimas, la mayor, de 61 años y madre de la otra fallecida.
Los cuerpos fueron hallados en la madrugada del miércoles, a las 2.15 horas de la madrugada, cuando varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia de que salían llamas y humo de una vivienda situada en la calle Tulipán, en Las Lagunas de Mijas. Dentro del inmueble se hallaron los cuerpos, que correspondía a una madre de 61 años y su hija de 31, María y Patricia, ambas de nacionalidad española, y presentaban numerosas lesiones compatibles con arma blanca.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Mijas, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil y la Policía Local. Los cuerpos de las fallecidas fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Málaga para investigar el suceso, del que no se descartaba la hipótesis de un caso de violencia de género.
La investigación se centraba en el detenido
Desde el principio de la investigación, la Guardia Civil puso el foco en la pareja de la madre por varias evidencias, incluido el hecho de no estar localizable.
Tras las investigaciones, este jueves han detenido a la pareja sentimental de la madre como presunto autor de los hechos.
Fuente: La Opinión de Málaga
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