Los bomberos rescatan a un hombre herido tras caer de un árbol en una finca en Pollença
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EP
Bombers de Mallorca han rescatado a un hombre que cayó de un árbol en una finca en Pollença.
Según la información facilitada por el cuerpo, el incidente ocurrió este miércoles sobre las 11.00 horas y han participado en el operativo efectivos del parque de Inca.
El helicóptero Milana trasladó al hombre al Hospital Son Espases.
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