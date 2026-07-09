Los bomberos rescatan a un hombre herido tras caer de un árbol en una finca en Pollença

Bombers de Mallorca han rescatado a un hombre que cayó de un árbol en una finca en Pollença.

Según la información facilitada por el cuerpo, el incidente ocurrió este miércoles sobre las 11.00 horas y han participado en el operativo efectivos del parque de Inca.

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El helicóptero Milana trasladó al hombre al Hospital Son Espases.